Caruana mistet ledelsen i kampen om VM-duell med Magnus Carlsen

Etter en fryktelig start på VM-kandidatturneringen i sjakk slo Ding Liren torsdag tilbake med seier over Fabiano Caruana.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Fabiano Caruana tapte torsdag. Foto: Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

NTB

Med hvite brikker skaffet kineseren seg ganske tidlig et klart overtak, men Caruana kjempet videre helt til det 59. trekk. Etter vel fem timer ved brettet kunne Ding innkassere en svært viktig seier i et parti mellom to av favorittene til å bli Magnus Carlsens VM-rival i desember.

Ding tapte sine to første partier i Jekaterinburg, mot Wang Hao og Maxime Vachier-Lagrave.

Ding Liren slo tilbake etter en skuffende start på VM-kandidatturneringen i Jekaterinburg. Torsdag beseiret han Fabiano Caruana. Foto: Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Fakta Sjakk VM-kandidatturnering torsdag VM-kandidatturnering sjakk i Jekaterinburg, Russland torsdag, 3. runde: Ding Liren, Kina – Fabiano Caruana, USA 1-0, Anish Giri, Nederland – Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike 0,5-0,5, Aleksandr Grisjtsjuk, Russland – Wang Hao, Kina 0,5-0,5, Kirill Aleksejenko, Russland – Jan Nepomnijasjtsji, Russland 0,5-0,5. Stillingen: 1) Nepomnijasjtsji 2, 2) Vachier-Lagrave 2, 3) Wang 2, 4) Caruana 1,5, 5) Gristsjuk 1,5, 6) Ding 1, 7) Giri 1, 8) Aleksejenko 1. Det er hviledag fredag. Spilles lørdag: Caruana – Nepomniasjtsji, Wang – Aleksejenko, Vachier-Lagrave – Gristsjuk, Ding – Giri. Spillerne møter hverandre to ganger hver. Vinneren møter Magnus Carlsen i VM-tittelkamp i desember.

– Jeg var veldig bekymret. Jeg tenkte at det var noe galt med spillet mitt, og jeg forberedte meg veldig intenst før dagens parti. Jeg ville slå tilbake, sa Ding i et intervju med arrangøren.

– Etter åpningen var jeg veldig frustrert, siden han spilte så raskt, men etter hvert fikk jeg en god posisjon. Etter dronning til G3 (27. trekk) så jeg at min posisjon var mye bedre, og han hadde ikke mye kontraspill etter det, sa Ding.

De tre andre partiene torsdag endte med remis, og Caruanas tap betyr at tre spillere nå er i front med 2 poeng hver: Jan Nepomnijasjtsji, Maxime Vachier-Lagrave og Wang Hao. Ding tok sitt første poeng torsdag og er med igjen for fullt.

Det gjenstår hele 11 runder av turneringen.

– Jeg har fått god støtte fra min trener og vennene mine. De oppmuntret meg til å kjempe videre, sa Ding.

Fredag er det hviledag. Lørdag spiller Caruana mot Nepomnijasjtsji, mens Ding møter Anish Giri. De andre partiene er Vachier-Lagrave mot Aleksandr Grisjtsjuk og Wang mot Kirill Aleksejenko.