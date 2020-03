Resten av sesongen ryker for Kristian Thorstvedt

Er ute med brudd i foten.

Kristian Thorstvedt hadde to gode sesonger i Viking før han ble solgt til Genk. Foto: Berit Roald

Kristian Thorstvedt har hatt en god sesong etter at han meldte overgang til den belgiske klubben Genk i høst. Men nå ryker resten av sesongen for midtbanespilleren som har scoret ett mål på sine åtte kamper i belgisk toppserie.

«Knust over å høre at resten av sesongen er over, men jeg skal komme tilbake sterkere enn noensinne», skriver han på Instagram.

Ifølge belgiske medier fikk Thorstvedt et brudd i foten i bortekampen mot Oostende lørdag.

– Videre utredning vil fortelle om han må opereres, men han er absolutt ute for sesongen, sier Genk.

