Slik reagerer skimiljøet etter publikumsbeskjeden

Arrangørene av Holmenkollen skifestival er skuffet over at arrangementet må gå uten publikum på grunn av frykt for koronasmitte.

Therese Johaug vant fjorårets tremil foran folkehavet i Holmenkollen. Slike scener blir det ikke i år. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Først og fremst er vi utrolig lei oss for at vi sitter her i denne situasjonen, men vi har hatt en god dialog med myndighetene og forstår og respekterer avgjørelsen som er tatt. Nå må vi samle oss, rett og slett. Å gjennomføre de gode skirennene er vårt fokus fremover, sier daglig leder Kristin Vestgren Sæterøy i Holmenkollen skifestival under en pressekonferanse.

Torsdag kveld kom nyheten om at Holmenkollen Skifestival kommende helg vil gå for tomme tribuner. Det ble besluttet av Oslo kommune fordi de frykter at fulle T-baner til og fra Holmenkollen ville økt faren for koronasmitte.

Helgens konkurranser blir gjennomført og TV-sendt som planlagt, opplyser generalsekretær Ingvild Bretten Berg i Skiforbundet.

(f.v.) arrangementssjef Terje Lund i Norges Skiforbund, Kristin Vestgren Sæterøy i Holmenkollen Skifestival og generalsekretær Ingvild Bretten Berg i Norges Skiforbund under pressekonferansen torsdag kveld. Foto: Terje Pedersen

Ikke oversikt over tap

Da Berg og Sæterøy entret podiet torsdag kveld, hadde det ifølge dem kun gått én time fra de hadde fått beskjeden om at publikum stenges ute.

De har dermed ennå ikke oversikt over hvordan publikumsstoppen vil påvirke dem økonomisk, og hva som vil skje med dem som allerede har kjøpt billett.

– Det må vi komme tilbake til. Det er mange involverte parter. Vi må begynne å titte på det totale bildet i morgen. Jeg har dessverre ikke noe svar på det nå, sier Sæterøy.

På spørsmål om Holmenkollen skifestival er forsikret mot noe slikt, medgir hun at de ikke er det.

– Det er en økonomisk utfordring som kommer til å komme etter dette, sier hun.

Berg i skiforbundet oppfordrer alle til å respektere forbudet mot å ferdes rundt løypene i Holmenkollen, også utenfor arenaen.

– Vi innretter oss selvfølgelig etter helsemyndighetenes beslutninger, men samtidig er vi utrolig lei oss på vegne av utøverne, tilskuerne og TV-seerne som hadde gledet seg, sier generalsekretæren.

Slik så det ut på hopptribunen i Holmenkollen i 2018. I år må de polske hopperne sammen med resten klare seg uten publikumsstøtte i bakken. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Hoppsjefen trist på vegne av publikum

Det skal både være langrenn, kombinert og hopp i Holmenkollen i helgen. Sportssjef for de norske hopperne, Clas Brede Bråthen, synes det først og fremst er trist for publikum og for arrangørene.

– Man skulle alltid ønske det var fullt på stadion og god stemning, det gir en ekstra dimensjon. Men vår oppgave og utfordring er den samme uansett, og det er å få utøvere til å presetre på ypperste nivå, sier han.

– Det blir delt ut akkurat like mange verdenscuppoeng. Vinner man et Holmenkollen-renn er man historisk uansett, sier hoppsjefen videre.

Han har respekt for den avgjørelsen som er tatt, og forstår godt at folkehelse trumfer underholdning. Samtidig trøster han seg med at hopp også er TV-underholdning.

Kollen-rennene er startskuddet på Raw Air, som fortsetter videre i Lillehammer og i Trondheim, før det avsluttes med skiflyvning i Vikersund 13.–15. mars. Hvorvidt de som er ansvarlig for det helsefaglige i Lillehammer, Trondheim og Modum kommune kan komme til å fatte lignende beslutninger som i Oslo, vil ikke Bråthen spekulere i.

Langrennssjef Eirik Myhr Nossum (f.v.) og Johannes Høsflot Klæbo forbereder seg på langt roligere omgivelser enn vanlig i Holmenkollen til helgen. Foto: Terje Pedersen

– Den beste vinner likevel

Herrenes femmil og kvinnenes tremil Holmenkollen er blant de mest tradisjonsrike rennene i langrennsverden, og blant dem som normalt trekker flest tilskuere. At det nå vil være helt tomt både på tribunen og ute langs løypene synes herrens landslagssjef Eirik Myhr Nossum er trist, både for publikum og for utøverne.

– Ingen plasser er som Holmenkollen, der det er horder av folk tett innpå traseen. Litt av atmosfæren forsvinner, men den beste skiløperen vinner likevel, sier han.

Han kan ikke komme på å ha opplevd noe lignende i løpet av sine 14 år som langrennstrener.

Avgjørelsen kom likevel ikke som noen stor overraskelse på Nossum, etter at flere idrettsarrangementer ute i Europa og i Asia er blitt avlyst eller stengt for publikum den siste tiden.

– Det er ikke noe som kommer som julekvelden på kjerringa, men jeg er veldig glad det er folk med mer peiling enn undertegnede som skal ta slike beslutninger, sier han.

Landslagssjefen understreker at han har full tillit til at med beslutningsmyndighet har tatt det riktige valget.

