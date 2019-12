Kristoffer Ajer (t.h.) og lagkameratene kunne heve ligacuppokalen. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters / NTB scanpix

«Moi» og Ajers Celtic vant ligacupfinalen mot erkerivalen Rangers

Celtic slo erkerivalen Rangers 1–0 i ligacupfinalen etter mål av Kristoffer Ajers midtstopperkollega Christopher Jullien.

NTB

Rangers – Celtic 0–1

Avgjørelsen falt etter 60 minutter da en dødball endte på bakerste stolpe hos den franske midtstopperen Jullien. Midtstopperen avsluttet med høyrefoten til øredøvende jubel fra de fremmøtte Celtic-supporterne.

Det kunne likevel gått galt for Ajers lag like etterpå, da høyreback Jeremie Frimpong rev ned Rangers-spiss Alfredo Morelos innenfor sekstenmeteren som siste mann. Det resulterte i straffespark for Rangers og direkte rødt kort for Frimpong.

Morelos tok straffesparket selv, men et svakt skudd midt i mål ble reddet av tidligere Fraser Forster med en beinparade.

Christopher Jullien avgjorde den skotske ligacupfinalen mot erkerivalen Rangers. Foto: Foto: Jeff Holmes / AP / NTB scanpix

Det ble ampert resten av kampen, og Ajer pådro seg et gult kort i likhet med tre andre spillere i løpet av de siste 25 minuttene. Nordmannen og resten av Celtic klarte likevel å holde ut med ti mann resten og kunne til slutt juble for sin nittende ligacuptittel.

Rangers på sin side står med 27 ligacuptitler, men har ikke vunnet turneringen siden 2010-11-sesongen.

Mohamed Elyounoussi startet også kampen, men ble byttet ut til pause. Ajer spilte hele kampen.