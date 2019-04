Edvartsen varsler millionsøksmål mot NFF

Tallene som ligger til grunn er hans inntekt som toppdommer i 2016, da han tjente 720.000 kroner, skriver Nettavisen. Edvartsen har da tatt høyde for at han kunne dømt i ytterligere ti år fra og med 2019-sesongen.

Edvartsens advokat, John Christian Elden, sier at årsaken til at dommeren saksøker NFF, er Edvartsens lidenskap for å dømme fotball.

– NFF har også anerkjent at han er en av landets beste dommere. Han aksepterte derfor å inngå forlik både om dommersituasjonen for 2017- og 2018-sesongen og sin stilling i NFF, fordi dette skulle skape arenaer for hans fremtidige dømming. Vi trodde på forbundet helt fram til konkurransedirektøren i NFF, Nils Fisketjønn, kom med sine uttalelser til NRK nylig, der han avslørte at løftet bare var en bløff, sier Elden.

Fotballforbundet avviser kravet.

NFFs advokat, Magnus Stray Vyrje, svarte på prosessvarselet 12. april, men ønsker ikke overfor Nettavisen å kommentere innholdet i mediene.

Hamar-dommer Edvartsen ble i 2017 nektet å dømme flere kamper på toppnivå etter en strid med dommersjef Terje Hauge. Selv mente Edvartsen at konflikten med Hauge var bakteppet for at han ble avskjediget av NFF. Det tilbakeviste fotballforbundet.