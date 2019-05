Rødt kort og cup-exit for Donn: – Ble kampavgjørende

Kampen endte 2–0 på Kristiansand stadion onsdag kveld. Magnus Mjaaland i trenerteamet til Donn ble ikke imponerte av laget to divisjoner over.

– Hvis dette er nivået til Notodden, tror jeg ikke de holder seg lenge i divisjonen. Jeg synes ikke de preger kampen på den måten man kanskje burde forvente, sier Mjaaland.

Fakta: Kampfakta Donn - Notodden 0–2 (0–1) Kristiansand stadion. Mål: 0-1 Erlend Hustad (3) 0-2 Abubakar Aliyu Ibrahim (85) Gule kort: Brian Jensen, Donn. Espen Vasby, Ebenezer Adu Korateng, begge Notodden. Røde kort: Mads Myrstad (26 min, to gule kort) Tilskuere: 217. Dommer: Jørgen Haga, Ekholt BK. Donn: Kevin Andersen Christensen, Marius Hammersmark, Erik Sebastian Ørebek, Fredrik Tangen, Brian Jensen, Marius Wallentin Wigardt, Mads Olaisen Myhrstad, Nicklas Brenna Karlsen, Magnus Aamodt, Jacob Just, Stian Ingebrethsen. Innbyttere som ble benyttet: Alexander Lind, Kent Erik Johansen Sellæg og Sander Bakke Michelsen.

Allerede etter tre minutter fikk Notodden uttelling da Erlend Hustad headet inn en corner. Da Mads Myhrstad fikk sitt andre gule kort etter 26 minutter etter at han gikk for tøft inn i en duell, så kampen kjørt ut for 3. divisjonslaget fra Kristiansand.

Notodden hadde et klart overtak i banespill utover kampen, men Donn kjempet heroisk og nektet gjestene flere scoringer før Abubakar Aliyu Ibrahim satt inn 2–0 bare fem minutter før full tid.

– Det røde kortet ble kampavgjørende, men jeg er fornøyd med jobben guttene legger ned. Disse cupkampene lever sitt eget liv, og er egentlig en bonus for oss, sier Mjaaland.

På overtid fikk Donn til og med en ball i nettet da Stian Ingebrethsen headet inn en corner, men dommeren annullerte for en forseelse i forkant.