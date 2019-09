Molde tilbake på tabelltopp etter Knudtzon-drømmetreff

Mjøndalen – Molde 1–3

Innbytter Sondre Liseth skapte en viss spenning ved å dundre ballen i nettet etter en frisparksituasjon på overtid, men nærmere kom ikke Mjøndalen. Spesielt ikke ettersom innbytter Eirik Hestad kvitterte umiddelbart og ordnet 3-1-seier.

Det skulle gå 24 minutter før Molde var oppe på tabelltopp, og det skjedde på vakkert vis i et praktfullt angrep der Mjøndalen var konstant på etterskudd. Til slutt var det Erling Knudtzon som sendte den forløsende pasningen, og det var en fullstendig frispilt Ohi Omoijuanfo som skled ballen enkelt inn på bakerste stolpe. Det var Oslo-guttens ellevte seriescoring for året.

Ohi kunne ha faktisk ha scoret allerede etter et lite minutt, men lyktes ikke da.

2-0-scoringen kom ti minutter ut i 2. omgang, og det var mer av en enkeltmannsprestasjon fra Erling Knudtzon ute på venstrekanten. Har skar inn mot midten og avsluttet med et stjernetreff i motsatt kryss. Det må være et av de fineste målene scoret i Eliteserien denne sesongen.

Molde topper tabellen med ett poeng ned Bodø/Glimt og fem poeng ned til Odd.

Klovneri

TV-seerne fikk med seg et aldri så lite drama da kapteinene skulle intervjues på vei inn til pause. Christian Gauseth var langt fra fornøyd med innsatsen til dommer Espen Espås og mente seg snytt for et klart straffespark på tampen av omgangen. Han mente at dommeren burde ha blåst hands mot Vegard Forren.

– Dette skjer gang etter gang mot små klubber, sa en illsint Gauseth og var ikke nådig mot dommer Espen Eskås' avgjørelse om ikke å blåse straffe.

Deretter slo Gauseth til reklameveggen som preger bakgrunnen i intervjusonen og veltet den før han forsvant bort i en fei.

TV-bildene viste at spilloppmakeren Gauseth hadde en anelse rett i sine beskyldninger denne gangen, og det visste nok også Forren da han gikk til intervjuet.

– Klart at den spratt i hånden mi. Det så vel alle, men det var ikke med vilje, sa Forren med et aldri så lite smil om munnen.

Terje Bendiksby / NTB scanpix.

B-laget

Straffe eller ikke straffe, det spilte i realiteten ingen rolle. Molde var det klart beste laget, rundspilte Mjøndalen foran 1-0-scoringen, og det gjorde de med et lag med betydelig B-preg.

Molde stilte uten Magnus Wolff Eikrem, Eirik Hestad, Leke James, Martin Bjørnbak og Mathis Bolly uten at seieren noen gang var truet.

Spillerne ble hvilt etter exiten i europaligaen mot Partizan Beograd tidligere i uken.

Mjøndalen har ikke slått Molde på de 13 siste forsøkene og ligger på kvalifiseringsplassen i Eliteserien etter 20 spilte serierunder.