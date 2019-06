STAVANGER: I fjor var det en ujevn Magnus Carlsen som haltet seg gjennom flere turneringer. Et sjakkår som truet hans posisjon på toppen av verdensrankingen. Posisjonen som klarest viser hvem som er verdens beste sjakkspiller til enhver tid. Nå er han tilbake.

– Magnus Carlsen våren 2019 har vært en av de aller sterkeste sjakkspillerne verden noen gang har sett, sier sjakkjendis og TV 2-ekspert Hans Olav Lahlum til Aftenposten.

Fjorårets vanskelige sesong fikk sin finale i en VM-kamp i London hvor han var truet gjennom hele oppgjøret, men til slutt vant mot Fabiano Caruana.

Og det er nettopp den seieren som Aftenpostens sjakkspaltist og ekspertkommentator både på NRK og TV 2, Atle Grønn, trekker frem som en av årsakene til at Carlsen igjen er han som nesten aldri taper et parti.

– Caruana har på mange måter spilt Magnus god. Han fikk 12 remispartier mot Caruana i London og vant til slutt. Da dette marerittet var overstått, boblet han av energi, ideer og kreativitet, sier Grønn.

Fakta: Magnus Carlsen Født: 30. november 1990 Fra: Lommedalen i Bærum Klubb: Vålerenga Verdensmester: 2013 (Chennai), 2014 (Sotsji), 2016 (New York), 2018 (London) Verdensmester i hurtigsjakk: 2014, 2015 Verdensmester i lynsjakk: 2009, 2014, 2017, 2018 Rating: 2871 (pr. 13. juni) Høyeste rating: 2882 (mai 2014) X

Den energien og den kreativiteten har Magnus Carlsen åpenbart brukt til å vinne det han har stilt opp i siden den siste brikken ble flyttet i London i november i fjor.

Det begynte allerede i slutten av januar med seier i den tradisjonsrike Tata Steel Chess i Wijk am Zee i Nederland.

Deretter har turneringsseierne kommet på rekke og rad i Aserbajdsjan, Tyskland, Elfenbenskysten og Skottland. Alle steder med svært tøff motstand.

Carina Johansen / NTB scanpix

Han har rett og slett imponert alle. Derfor kom han til Norway Chess og turneringen på hjemmebane i Stavanger som stor favoritt. Turneringen samler de 10 best rankede i verden.

Viktige forberedelser

Hans Olav Lahlum mener nøkkelen til den imponerende sesongen, ligger i de forberedelsene han gjorde frem mot og inn i kampen mot Caruana.

– Han har brukt en del av de forberedelsene han gjorde foran kampen mot Caruana. Han gjorde fordypningsarbeid som han har dratt nytte av. Han har spilt skarpere i åpningene. Men jeg tror at det handler om at han i et VM-år blir veldig fokusert på dette. Vi så en Magnus Carlsen som var litt knytt og gjerrig. Men da tittelen var sikret så vi en Magnus som kunne spille sjakk for å ha det gøy igjen, sier Lahlum.

Bløffet motstander

Det har også gitt ham selvtillit. Som da han i armageddon-partiet mot Wesley So i den syvende runden I Norway Chess nærmest tok en pokerbløff.

I denne turneringen blir kampene avgjort ved såkalt armageddon dersom det tradisjonelle langsjakkpartiet ender med remis. Magnus Carlsen spilte med svart og syv minutter spilletid. Wesley So hadde hvit og 10 minutter spilletid.

Dersom armageddon ender med remis, vinner svart og får ett ekstra poeng.

Kurt B.M. Haugli

– Det var en veldig imponerende psykologisk seier. Han bløffet So, spilte aggressivt for å vinne. So turte ikke syne og ble hardt straffet bare noen minutter senere, sier Atle Grønn.

– Men det handler ikke bare om psykologi. Det er jo også fordi han er den beste. Han kan tillate seg å spille aggressivt fordi han er best også i kompliserte situasjoner. Alle mener at han er best når det er sakte posisjonsspill, men han er også den beste når det går vilt for seg.

Ingen ratingrekord

Før turneringen i Stavanger var det mye snakk om ny ratingrekord. 28-åringen fra Lommedalen ligger øverst på Det internasjonale sjakkforbunds (FIDE) rating. Men med seiere mot noen av verdens beste i Stavanger kunne han bryte drømmegrensen på 2900 ratingpoeng.

Men nå er det slik at det kun er langsjakkpartiene som gir rating. Dermed er det oppstått det paradokset at til tross for at han leder turneringen og ikke har tapt en eneste kamp, så har han tapt rating. Det gjør han fordi han spiller remis mot spillere som er lavere ranket enn ham.

Men Magnus Carlsen har hatt som vane å vinne de avgjørende armageddon-partiene etter remis i langsjakken.

– Armageddon er et godt konsept for Magnus for å vinne turneringen, men dårlig konsept for å sette ratingrekorder, sier Grønn.