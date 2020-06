Folkehelten Alex mistet begge beina i racingulykke. Nå kjemper han en ny kamp for livet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Min historie er en god historie å fortelle.

Det sa Alex Zanardi i et tidligere møte med ESPN-journalist Ryan McGee.

Italienske Alessandro «Alex» Zanardi besitter nemlig en comebackhistorie uten like. Den har gjort mannen fra Bologna til en folkehelt i hjemlandet og i motorsportverdenen for øvrig.

Nå kjemper Zanardi igjen en intens kamp for livet etter en alvorlig håndsykkelulykke fredag.

Fra formel 1 til USA

Helt fra Zanardi vokste opp i den norditalienske byen Bologna viste han tendenser verdig en fremtidig formel 1-kjører. Han brukte barndommen sin til å bygge biler og entret racingkonkurranser allerede i en alder av 13 år.

På 1990-tallet fikk Zanardi drømmen realisert. Det neste tiåret deltok han i 41 Grand Prix for lagene Jordan, Minardi, Lotus og Williams.

Men Zanardi nådde aldri toppen i formel 1, og det var i USA at italieneren virkelig skulle markere seg.

I 1995 reiste Zanardi nemlig over Atlanterhavet for å delta i CART-løp i USA, en racingklasse der førerne konkurrerte med formel 1-lignende biler rundt store ovale baner.

I løpet av sine tre år i USA vant Zanardi hele 15 løp og to serier. Han vant også hjertet til amerikanske motorsportfans på grunn av sin karismatiske personlighet og gjentagende donut-underholdning etter løpene.

Alex Zanardi sjarmerte motorsport-verden da han gjorde suksess som CART-fører i USA. Her avbildet etter å ha vunnet et løp i Queensland i Australia. Foto: STEVE HOLLAND / AP

Måtte amputere begge beina

Etter hvert vendte Zanardi nesen hjem til Europa, der han ble utsatt for det som regnes å være en av de mest grufulle racingulykkene i motorsporten noensinne.

15. september 2001 deltok Zanardi i German 500-løpet på Lausitz-banen i den tyske landsbyen Klettwitz.

Med 13 runder igjen skulle Zanardi akselerere inn på hovedbanen etter et sent pitstopp. Italieneren feilberegnet, noe som førte til at canadiske Alex Tagliani kjørte rett inn i siden på bilen til Zanardi.

Ifølge ESPN førte ulykken til at Zanardi mistet hele tre fjerdedeler av blodet i kroppen. Men livet hans ble utrolig nok reddet, etter at han ble fraktet på sykehuset i all hast. Skadene førte til at Zanardi måtte amputere begge beina i knehøyde, og alle trodde at racingkarrieren til den daværende 34-åringen var over.

Her er Zanardis bil avbildet like etter kollisjonen med canadiske Alex Tagliani. Skadene til Zanardi førte til at han måtte amputere begge bein, mens Tagliani kom seg til hektene etter en ryggskade. Foto: VINCENT KESSLER / X00403

Sensasjonelt comeback

Men Zanardi ville tilbake til racingsirkuset, og etter ulykken startet en vanvittig rehabiliteringsperiode.

Kun to år etter ulykken var Zanardi tilbake på Lausitz-banen der ulykken skjedde. I en modifisert bil kjørte han i over 300 km/t mens han fullførte sine 13 resterende runder, i en seremoni før 2003-utgaven av løpet.

Det ga medsmak, og Zanardi øynet et profesjonelt comeback.

– Jeg vil kjøre igjen. Jeg skal kjøre igjen. Folk ser på meg som om jeg er gal når jeg sier det. Men hei, de har sett på meg som om jeg er gal hele mitt liv, så hvorfor skal jeg bry meg om det, fortalte Zanardi med et smil om munnen til ESPN, tilbake i 2003.

Året etter var han tilbake som profesjonell, da han deltok i EM i standard bilracing. Han vant etter hvert VM (World Touring Car Championship) fire ganger i standard bilracing.

TOMMEL OPP: Zanardi viser tommel opp til publikum i 2003, da han kjørte en æresrunde rundt Lausitz-banen to år etter den alvorlige ulykken. Foto: FABRIZIO BENSCH / X00320 Zanardi takker publikumet etter æresrunden rundt Lausitz-banen i Tyskland. Foto: FABRIZIO BENSCH / X00320

OL-gull som parautøver

Comebacket til Zanardi vant hjertene til hele Italia og resten av motorsport-miljøet verden over.

I 2009 la italieneren opp karrieren som motorsport-fører, og tok fatt på paraidretten håndsykling.

Der gjorde Zanardi stor suksess. Etter at han vant håndsykkel-konkurransen under New York Marathon i 2011, annonserte Zanardi at OL-gull året etter var det store målet.

Og Zanardi klarte å oppfylle OL-drømmen. Han tok to gullmedaljer og en sølvmedalje på tre ulike håndsykkel-distanser under OL i London.

Han fulgte opp med to nye gullmedaljer og en ny sølvmedalje under OL i Rio i 2016.

Zanardi feirer etter å ha vunnet OL-sølv i Rio i 2016, på H5-distansen som går over 60 kilometer. Foto: Mauro Pimentel / TT NYHETSBYRÅN Zanardi avbildet på sykkelen han tok sølv i under OL i Rio. Foto: Mauro Pimentel / TT NYHETSBYRÅN

Ligger i kunstig koma

De imponerende prestasjonene som motorsportfører og parautøver etter den alvorlige ulykken har gitt Zanardi status som folkehelt i Italia.

Nå holder hele nasjonen pusten for helsen til Zanardi. Han holdes i kunstig koma etter en håndsykkelulykke fredag.

Zanardi deltok i konkurransen «Obiettivo tricolore» da han mistet kontrollen over sykkelen i en utforkjøring, veltet og kolliderte med en trailer.

Traileren forsøkte å svinge unna Zanardi, men kunne ikke hindre sammenstøtet.

– Sammenstøtet var fryktelig, sa Mario Valentino til Corriere della Sera.

53-åringen skal ha vært ved bevissthet da førstehjelpspersonell kom til stedet 20 minutter etter ulykken. Han ble fløyet til sykehuset i Siena og lagt på operasjonsbordet. Der fikk han behandling for store hodeskader, og det ble utført nevrokirurgiske inngrep.

Søndag meldte legene om et positivt tegn: Zandaris tilstand blir nå beskrevet som stabil.

– Håpet stiger etterhvert som tiden går og tilstanden fortsatt er stabil. Det betyr at det ikke har kommet tilbakeslag, og det er veldig positivt, sier Sabino Scolletta, som er leder av intensivavdelingen ved sykehuset i Siena.

Får støtte

Etter ulykken har Italias statsminister gått ut og vist sin støtte til motorsport-legenden:

– Med din ekstraordinære styrke har du overvunnet tusen problemer. Du har aldri gitt opp. Forza Alex Zanardi! Ikke gi opp, hele Italia står bak deg, skrev Giuseppe Conte på Twitter.

Motorsport-verden har også gått ut på sosiale medier og vist sin støtte til Zanardi. Blant andre den tidligere verdensmesteren i formel 1, Jenson Button: