Fotballtreneren inviterte til møte på Twitter - Abid Raja dukket opp hos breddeklubben

Kulturminister Abid Raja og Træff-trener Petter Sjåholm Melø hilser koronavennlig i det ministeren forlater Træffhuset. Da hadde de akkurat lagt bak seg et 40 minutter langt møte. Foto: Bjørn Brunvoll

Abid Raja var på besøk på Træffhuset mandag ettermiddag. Kulturministeren lover nå at han skal gjøre det han kan for å få fortgang i gjenåpninga av breddefotballen. Samtidig advarer han mot å få for høye forhåpninger allerede nå.

