Sheriff Sinyan, her i duell med Tommy Høiland, kan bli Molde-spiller. FOTO: NTB Scanpix

Tirsdag ble det klart at Martin Ove Roseth er ferdig i Molde. Midtstopperen spilte totalt 13 kamper for klubben, og er nå klar for Sogndal.

Lokalavisen Rbnett erfarer at Lillestrøm-spiller Sheriff Sinyan er nær en overgang til Molde.

