Sjefen mener å vite hvor Ødegaard spiller neste sesong

Real Sociedad-trener Imanol Alguacil måtte nok en gang svare på spørsmål om Martin Ødegaards fremtid.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Martin Ødegaard har storspilt i sin første sesong for Real Sociedad. Foto: PRESSINPHOTO / BILDBYRÅN

La Liga er endelig tilbake etter koronapausen, og sent søndag kveld spiller Ødegaard og hans lagkamerater sin første tellende kamp på tre måneder. Da kommer Osasuna på besøk til San Sebastian.

Som tidligere i sesongen var Ødegaard et tema da Real Sociedad-trener Imanol Alguacil møtte pressen fredag.

Nordmannen er i baskerklubben på lån fra Real Madrid for to sesonger, men helt siden overgangen i fjor sommer har det gått spekulasjoner om Ødegaard kommer til å fullføre avtaletiden.

Da han i fjor høst hadde flere toppkamper på rad, mente mange fotballeksperter at Real Madrid kunne komme til å hente 21-åringen i sommer. Nå tyder det meste på at Ødegaard spiller for Real Sociedad i ett år til.

– Jeg har ikke snakket med ham om det, men jeg tar det for gitt at han er her også kommende sesong, sier Alguacil, ifølge Marca.

Real Sociedad-trener Imanol Alguacil gir Martin Ødegaard instrukser under en kamp mot Real Madrid. Foto: XUNPLO / BILDBYRÅN

Han legger til at drammenseren og resten av laget har jobbet godt under koronapandemien. Sociedad-sjefen ser frem til å fortsette samarbeidet med Ødegaard.

– I fotball kan alt skje, men alle gleder seg stort til å fullføre sesongen på en god måte. Martin har et strålende år, og han virker veldig glad og fornøyd med å være her.

Forrige uke brukte Alguacil store ord da han beskrev Ødegaards betydning for laget hans.

– Martin vet han har utviklet seg det siste året. Han er en toppspiller, men ytterligere en sesong på utlån vil gjøre ham mer forberedt til å ta det neste steget. Det er ingen tvil om at Martin utgjør en forskjell hos oss.

Real Sociedad er inne i en av sine beste sesonger på mange år. Klubben er klar for cupfinale og er blant de fire beste i La Liga. Er det også status etter endt serieinnspurt, vil baskerlaget være kvalifisert for Champions League.