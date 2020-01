Allerede lørdag kan Solskjær vise frem sin nye stjernespiller. Men hvem er han egentlig?

Bruno Fernandes (25) har ankommet til England for å løse Ole Gunnar Solskjærs midtbaneproblemer. Allerede lørdag kan han presenteres for Old Trafford-publikumet.

Det er store forventninger knyttet til Bruno Fernandes etter overgangen til Manchester United. Foto: NTB Scanpix

15 dager før overgangsvinduet i England stenger natt til lørdag, skrev Aftenpostens fotballskribent ned 13 navn som Manchester United burde vurdere å hente i løpet av januar.

Nummer to på listen var Bruno Fernandes. Lars Tjærnås beskrev ham som en «trollmann på sitt beste», men som en «av og på»-spiller.

Torsdag kunne Ole Gunnar Solskjær fornøyd konstatere at Fernandes hadde signert navnet sitt på Manchester United-papir. Ifølge flere medier skal portugiseren ha kostet klubben 550 millioner norske kroner. Med bonuser kan totalprisen komme opp i 800 millioner.

Det gjør Bruno Fernandes til Solskjærs nest dyreste kjøp etter Harry Maguire.

Lørdag kan han få sin debut når Wolverhampton kommer til Old Trafford.

Manchester United-supporterne jubler over 25-åringens formidable statistikk. Bare denne sesongen har han, ifølge Transfermarkt.com, 15 mål og 14 målgivende på 28 kamper. Det gir over ett målpoeng per kamp.

Fakta Bruno Fernandes Født: 8. september 1994 (25 år) Nasjonalitet: Portugal Høyde: 179 cm Klubb: Manchester United Posisjon: Midtbane Trøyenummer: 18 Tidligere klubber: Infesta, Boavista, Pasteleira, Novara, Udinese, Sampdoria, Sporting

Vinnermentaliteten

Men når folk som kjenner ham, snakker om Fernandes, er det ikke målpoengene de først trekker frem. Det er hans helt spesielle vinnermentalitet. En mentalitet som også sitter i veggene på Old Trafford.

I sitt første intervju som Manchester United-spiller viste han prov på litt av denne mentaliteten.

Av noen av sine tidligere trenere er Fernandes blitt sammenlignet med den portugisiske midtbanelegenden Rui Costa, som i sin tid ble koblet til Manchester United for å fylle inn tomrommet for en kneskadet Ole Gunnar Solskjær i 2004.

– Han hadde en veldig bra karriere. Jeg vil være bedre. Det er vanskelig, men drømmen min er å bli bedre hver dag, sier Bruno om sammenligningen til Manchester Uniteds egne hjemmesider.

Bruno Fernandes må tåle sammenligninger med flere portugisiske toppspillere. To av dem som nevnes er midtbaneeleganten Rui Costa og målmaskinen Cristiano Ronaldo. Foto: ARMANDO FRANCA / AP

Går mot strømmen

25-åringen har nærmest hele sitt liv tatt valg som går mot strømmen. Da han imponerte stort i en turnering som 10-åring i 2004, hadde han valget mellom å gå til Champions League-vinnerne Porto eller til Boavista, en middelhavsfarer i portugisisk liga.

Valget falt på Boavista. Historien vil ha det til at grunnen var at de tilbudte å hente ham i minibuss til trening fordi foreldrene hans ikke hadde førerkort.

Åtte år senere var han på nytt involvert i et uvanlig karrierevalg. Som 17-åring gikk han til Novara på italiensk nivå 2. Det viste seg å være et klokt valg. Allerede den påfølgende sommeren var han klar for Serie A og Udinese.

– I Italia lærte jeg mye fordi treneren var så fokusert på det taktiske. Jeg tror at når du spiller i Serie A, er du klar til å spille hvor som helst, mener Fernandes.

Men foreløpig uteble scoringene for den unge portugiseren. Etter tre sesonger og 86 kamper i Udinese-drakten sto Fernandes kun med 10 scoringer før han gikk til Sampdoria.

Sommeren etter dro han hjem igjen til Portugal og Sporting Lisboa. Der regelrett eksploderte Bruno Fernandes.

På flere måter.

I Sampdoria spilte Bruno Fernandes med nummer 10 på ryggen. I Manchester United vil han ha nummer 18. Foto: Simone Arveda / TT NYHETSBYRÅN

Kontroversene

Både i 2017/2018-sesongen og 2018/2019-sesongen vant han prisen som den beste spilleren i den portugisiske ligaen. Spillet, målene og de målgivende pasningene skapte store overskrifter og vekket interesse hos de store klubbene.

63 mål og 42 målgivende på 134 kamper taler for seg.

Men også personen Bruno Fernandes skapte overskrifter.

I mai 2018 ble Sporting-spillerne angrepet på treningsfeltet av illsinte fans. Av frykt for sin egen sikkerhet var Fernandes en av ni spillere som valgte å terminere kontrakten med klubben.

Men da han vendte tilbake fra fotball-VM, gjorde han helomvending og signerte overraskende en ny kontrakt med klubben. Igjen gikk han sine egne veier.

I september 2019 kunne man i et lekket lydopptak høre Fernandes kritisere egne lagkamerater kraftig.

– Det er spillere her som ikke har den riktige innstillingen. Hvis de ikke vil spille her, kan de dra til helvete, sa han.

Mange ventet på en unnskyldning fra den daværende Sporting-kapteinen, men istedenfor sto Fernandes for uttalelsene sine.

– Noen er redd for å si hva de mener. Sånn er ikke jeg, sa han til den portugisiske sportsavisen Record.

Fernandes overtok kapteinsbindet i Sporting Lisboa etter tidligere Manchester United-spiller Nani. I sitt avskjedsintervju med Sporting-supporterne tok Fernandes til tårene. Foto: PEDRO NUNES / REUTERS

Snakket med Ronaldo om United

En allerede innholdsrik karriere har Fernandes nå sitt foreløpige endestopp i Solskjærs Manchester United. Det til tross for at rapportene fra britiske medier ville ha det til at Sporting Lisboa også hadde akseptert et bud fra Barcelona.

I prosessen mot spill i Manchester har hans landslagskamerat og tidligere United-spiller Cristiano Ronaldo også spilt en liten rolle.

– Jeg snakket om Manchester United med Cristiano. Han sa bare gode ting om United. Jeg tror han er glad for overgangen min, og jeg snakket også med Solskjær. Han hadde spurt Cristiano om meg, og han sa bare gode ting om meg, røper Fernandes.

Og sammenligningene med sin mer kjente landsmann kommer unektelig til å komme. De tar en selvsikker Fernandes med stoisk ro.

– Jeg vil følge i hans fotspor.

De sporene kan han begynne å tråkke opp allerede lørdag mot Wolverhampton.

Kilder: The Athletic, ESPN og BBC.

