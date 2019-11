Martin Ødegaard sliter med en skade. JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Norge må klare seg uten Ødegaard

Martin Ødegaard har meldt forfall til den kommende landskampen.

Det skriver Norges Fotballforbund i en pressemelding. Dermed mister Real Sociedad-spilleren EM-kvalifiseringskampene mot Færøyene og Malta.

20-åringen har slitt med en smell en fikk i hælen under kamp for Real Sociedad mot Celta Vigo i slutten av oktober. Det er etter all sannsynlighet denne skaden som gjør at han må stå over landskampene 15. og 18. november. Han har også måttet stå over La Liga-kampen mot Granada. Manager Imanol Alguacil har også bekreftet at nordmannen mister fredagens kamp mot Leganés.

Det er ikke bare Ødegaards fravær som gir landslagssjef Lars Lagerbäck hodebry.

Også kaptein Stefan Johansen og Rostov-spiller Mathias Normann har gitt beskjed om at de ikke blir å regne med i de to kampene.

Morten Thorsby hentes inn som ny spiller. Midtbanespilleren fikk nylig sin Serie A-debut for Sampdoria.

