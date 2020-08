«Jojo»-spilleren som kan bli Arsenals nøkkelmann: – Gjør de mest synlige feilene

Han var en gang verdens dyreste forsvarsspiller. Nå er det enkelte Arsenal-tilhengere som kan tenke seg å gi ham bort. David Luiz spiller fort en viktig rolle i FA-cupfinalen.

Det er vanskelig å forutsi hva David Luiz leverer på fotballbanen. Han kan spille glimrende i lange perioder, for så å gjøre feil på linje med en middels norsk breddefotballspiller. Foto: Frank Augstein / AP

Det er en stund siden David Luiz var forsvarsminister på Stamford Bridge med uinnskrenket makt og tilbedende tilhengere. 33-åringen fra São Paulo fikk en siste mulighet da Chelsea plutselig ikke lenger trengte ham. Han ble Arsenal-spiller. Gikk fra blått til rødt.

Den norske fotballskribenten Lars Sivertsen skrev en sak på sin blogg i juni med tittelen «Hva er greia med Luiz?».

– He, he, he, humrer Sivertsen på telefonen fra sitt fotballeksperteksil i London.

– Han er jo en spiller som gjør de mest synlige feilene en fotballspiller kan gjøre. Det handler ikke bare om en «usynlig» markeringssvikt. Her snakker vi om tabber som virkelig synes. De som går på rundgang i alle fotballprogrammene etterpå. Derfor får han ekstra mye pepper for sine tabber. De er rare. Gary Cahill som han spilte med i flere sesonger, gjorde også tabber, men de vistes ikke så godt.

Fakta David Luiz Fullt navn: David Luiz Moreira Marinho Alder: 33 år (født 22. april 1987) Fra: Diadema i São Paulo i Brasil Klubb: Arsenal (ble hentet i fjor sommer for rundt 90 millioner kroner) Tidligere klubber som profesjonell: Vitoria (2006–07), Benfica (2007–2011), Chelsea (2011–14 og 2016–19), Paris Saint-Germain (2014–16) Landslaget: 57 kamper og tre mål for Brasil (har også portugisisk statsborgerskap) Har vunnet både liga og cup i Portugal, England og Frankrike.

David Luiz varierer kraftig i prestasjonene. Foto: Tony O’Brien, Reuters

Tok en sjanse

Og det er ingen tvil om at David Luiz alltid har gjort tabber. Det gjør alle fotballspillere. Men forsvarsblemmer og keepertabber er de som huskes best. Denne sesongen har brasilianeren utvidet tabbekvoten.

Det ble ikke helt som den forrige Arsenal-sjefen Unai Emery hadde tenkt. 33-år gamle Luiz ble kjøpt inn for å rydde opp i et rustent forsvar og for å spille de gode stikkerne gjennom pressledd. Det er akkurat her han har sin styrke.

– Det var nettopp dette som trolig var litt av ideen bak Luiz-handelen, sier Sivertsen.

Nå har Arsenal fått ny sjef, Mikel Arteta, men Luiz består. Kanskje mest i mangel på gode alternativ. Cupfinalen mot gamleklubben Chelsea får han etter all sannsynlighet spille.

– Det kan ende på flere måter. Han er i stand til å tape kamper helt på egen hånd som i seriekampen mot Manchester City. Men han kan også nærmest vinne kamper alene som i semifinalen mot det samme City-laget. Han kan plutselig stå frem som lagets store hærfører i lagets eneste sjanse til å vinne noe denne sesongen, sier Sivertsen.

David Luiz får rødt kort i kampen mot sin gamle klubb, Chelsea, på Stamford Bridge i januar. Lørdag kveld møter han det samme laget når Arsenal og Chelsea skal spille om FA-cuppokalen. Foto: PAUL CHILDS, Reuters

Alt-i-ett-kampen

I semifinalen fikk Luiz 9 på spillerbørsen til Sky. Den forrige kampen mot samme lag hadde han stått frem som «Tabbe-David». Etter en forferdelig forsvarsblunder scoret City. Han laget straffespark, City scoret. Straffeparksituasjonen førte også til at han ble utvist. Arsenal tapte kampen 0–3.

David Luiz satte også rekord denne sesongen. Han sørget alene for at Arsenal fikk fem straffer mot seg. Det er Premier League-rekord for en enkeltspiller.

Samtidig er han en spiller som har hatt suksess i alle ligaer han har spilt. Han var sentral da Antonio Contes menn tok Chelseas foreløpig siste seriegull i 2017.

– Han er en spiller som kan være nyttig for mange lag. Spesielt lag som ønsker å spille seg ut bakfra. Han er en av de dyktigste i ligaen til å slå geniale gjennombruddspasninger. Han er dyktig teknisk. Men samtidig kan han av og til glemme at han også skal være forsvarsspiller, sier Sivertsen, som har forsøkt å intervjue brasilianeren uten spesielt stort hell.

Forlenget kontrakten

At han er en glitrende fotballspiller mellom tabbene, ser også Arsenal-sjef Arteta. Han har sørget for at brasilianeren med de ville krøllene blir værende i klubben. Avtalen ble nylig fornyet.

– Jeg vil fortsette med å presse ham, prøve å gjøre ham bedre og få bort svakhetene slik at alt det positive han har å bidra med, kan blomstre, sa sjefen i et TV-intervju på tampen av sesongen.