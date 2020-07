Pimenta ny landslagstrener for G18 og G19

Portugisiske Luis Pimenta er blitt ansatt i Norges Fotballforbund som ny G18/G19-landslagstrener og topptrenerutvikler.

Luis Pimenta er ansatt i Norges Fotballforbund. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Det bekrefter NFF på sine nettsider fredag.

– Vi får inn en spennende trener som har en litt annen bakgrunn, men som etter mange år i Norge også kjenner den norske fotballstrukturen svært godt, sier leder for aldersbestemte landslag i NFF Truls Dæhli.

Pimenta har tidligere vært trener for Manchester United-akademiet i Portugal og jobbet som analytiker for Liverpools U19-lag. I Norge er portugiseren mest kjent for å ha ledet Kongsvinger til cupfinalen i 2016.

– Det blir ekstremt motiverende å bruke erfaringene mine fra forskjellige land til å hjelpe de største talentene i Norge til å utvikle seg og komme til mesterskap, sier 38-åringen.

Pimenta har sin første arbeidsdag 17. august.

