Nigeriansk midtbanespiller klar for AaFK

Søndag kveld skrev Sunnmørsposten at nigerianeren Izunna Uzochukwu var på vei til AaFK, som har vært uten kontrakt siden han var ferdig i den kinesiske klubben Meizhou Hakka i januar.

Mandag kveld rundt to timer før overgangsvinduet stenger, kom pressemeldingen om at midtbanespilleren er klar for AaFK. 28-åringen har skrevet under ei kontrakt ut 2019-sesongen.

- Han er en spiller med en imponerende CV. Nesten 200 kamper i dansk Superliga. Vokst opp i akademiet til Midtjylland. Så han har gått en god skole. Han er en sittende, eller balanserende midtbanespiller med god arbeidsradius, bra pasningsspill og dyktig én mot én defensivt. Han vil trenge litt tid til å komme inn i vårt system, og til å få litt kamptrening, men dette er et fint tilskudd til troppen vår, sier hovedtrener Lars Bohinen i ei pressemelding.

Den nigerianske midtbanespilleren har tidligere spilt for FC Midtjylland, Amkar Perm, OB og Meizhou Hakka. 28-åringen var med andre ord Sten Grytebusts lagkamerat da han var i OB i 2016–2018.

Uzochukwu står også med én landskamp for Nigeria tilbake i 2015.

