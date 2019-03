En ble hentet fra barne-TV. En annen ble kjøpt med 75 kilo reker. Her er norsk fotballs rareste overganger.

Like før det norske overgangsvinduet stenger natt til mandag 1. april ser vi nærmere på noen av de merkeligste overgangene i norsk fotball.

Den ferskeste historien handler om Efrain Juarez. Han har hele 39 landskamper for Mexico. Høyrebacken spilte blant annet åttendedelsfinale mot Lionel Messi og Argentina i 2010, men var arbeidsledig etter at kontrakten med canadiske Vancouver Whitecaps gikk ut i fjor.

Møttes på kjøpesenter

Juarez har spilte for Celtic i to år frem til 2012, samme klubb som Vålerenga-trener Ronny Deila trente mellom 2014 og 2016. Da Deila var på familieferie i Cancún, Mexico i desember, fikk Juarez tilfeldigvis øye på Deila på et kjøpesenter.

– Han kom bort på et kjøpesenter og spurte om jeg var Ronny Deila. Da måtte jeg si ja. Etter det ble vi kjent og var mye sammen, sa Deila i februar, da Eurosport omtalte saken.

– Vi var sammen med familiene våre. Vi trengte en høyreback og han hadde lyst på nye utfordringer. Da passet det veldig bra, sa Deila.

Kort tid etterpå var alt i boks. Juarez signerte for Oslo-klubben i begynnelsen av mars.

Martin Meissner / AP

Krevde to millioner til fattige gatebarn

Edmílson Gonçalves Pimenta, eller bare Edmílson som han kalles, signerte for den tidligere eliteserieklubben Lyn i august 2004. Brasilianeren hadde et stort navn i internasjonal fotball, og hadde før Lyn-visitten spilt for storklubber som Porto, Paris Saint-Germain og Sporting Lisboa.

Det som var spesielt med overgangen til den daværende 32-åringen var ultimatumet han kom med før han ville signere for klubben.

For at Edmílson ville signere for Lyn krevde han to millioner kroner i støtte til den brasilianske klubben Colatina FC. Det var Edmílson som stiftet klubben, som gir tilbud for barn og unge å spille fotball.

– Vi snakker om en ganske uvanlig avtale. Responsen har vært over all forventning etter at vi gikk ut med en oppfordring om å bli faddere til barna i Brasil, sa daværende klubbdirektør i Lyn, Morgan Andersen til VG.

Ved hjelp av privatpersoner og bedrifter klarte Lyn å samle inn pengene, og Edmílson signerte for klubben. Der ble han likevel ingen sportslig suksess, og etter kun åtte kamper (to fra start) over et halvt år, var han ferdig i klubben.

Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

– Brukte 3,5 millioner på «en norsk fjerdedivisjonsspiller»

På den andre siden av Oslo, i Vålerenga, har man heller ikke hatt 100 prosent uttelling på spillerkjøpene.

Året var 1998 og Vålerenga hadde seks timer igjen før overgangsvinduet stengte. En svensk agent kom opp til Vålerenga og tipset om en spiller ved navn Miloš Mirković.

– Dette var et kjempekjøp, fikk vi beskjed om. På spørsmål om han var rask, fikk vi til svar «Ja, han løp fra John Carew på 60-meteren». Så da tok vi han bare, sa tidligere Vålerenga-investor Øystein Stray Spetalen lattermildt under et NRK-intervju i etterkant av overgangen.

– Denne svenske agenten skulle ha 200.000 dollar i cash, så et av styremedlemmene måtte ned i banken og veksle. Da Mirković kom skulle han ha underskriftsbonus, husleie og treårskontrakt. Jeg tror totale kostnader med treårskontrakten kom på 3,5 millioner, la han til.

Mirković fikk sin debut for Vålerenga i 5–0-seieren mot Strømsgodset oktober 1998. 12 minutter ut i debuten ble han utvist. Sett bort fra en cupkamp mot Fagerborg der Mirković scoret to mål, spilte han aldri for klubben igjen.

– Denne spilleren mente fotballkjennere holdt et norsk fjerdedivisjonsnivå, sa Spetalen til statskanalen.

Signerte «Kråka» fra barne-TV

Før 2016-sesongen rustet Tromsø skikkelig opp med nye spillerkjøp. Profiler som Morten Gamst Pedersen, Thomas Lehne Olsen og Aron Sigurdarson ble hentet til klubben.

Det ble også den 28 år gamle spissen Christer Johnsgård, som allerede var en etablert profil, men på en helt annen plattform. Johnsgård var allerede kjent som «Kråka» fra barne-TV-programmet «Kråkeklubben» på NRK. Der var han programleder. Etter å ha pøst inn scoringer for annendivisjonslaget Senja, fikk han oppfylt guttedrømmen og signerte en ettårskontrakt med «Gutan».

– Jeg føler meg som «mannen i gaten» som har klart å få kontrakt med TIL. Dette hadde jeg for noen år siden ikke trodd at jeg skulle klare. Dette er helt utrolig, sa Johnsgård etter overgangen til NRK.

Ni måneder senere var han ferdig i klubben, etter at han ikke fikk ny kontrakt. Johnsgård fikk kun to innhopp i serien for TIL, og totalt 20 minutter spilletid. I cupen fikk han starte mot Mjølner, og takket for tilliten med å score begge målene i oppgjøret.

– Det føles godt å endelig ha fått en avgjørelse. Men jeg er trist fordi jeg ikke fikk vist det jeg kan, sa Christer Johnsgård til iTromsø.

Folkebladet

75 kg reker og kaffekanne i overgangssum

I 2002 skjedde en underlig overgang i en litt annen kategori på Sørlandet. Spissen Kenneth Kristiansen ønsket å dra fra Vindbjart på bygda utenfor Kristiansand til øylaget Fløy utenfor byen. På et styremøte kom det frem at Vindbjart mente at Kristiansen var verdt sin egen vekt i ferske reker. Dermed gikk spissen til Fløy for 75 kilo reker.

– Dette er ikke noe problem for oss, for reker har vi nok av, sa Rolf Guttormsen, daværende Fløy-formann, til Fædrelandsvennen.

I 2004 signerte Bodø/Glimt storscorer Titten Stensland fra 3. divisjonslaget Steigen, som ligger utenfor byen Bodø. Ifølge Nettavisen var en kaffekanne det eneste Steigen krevde for å la Stensland gå til Bodø/Glimt.

– Vi satt i styret og spekulerte på om det ikke er noe vi trenger. Så kom én av oss til å tenke på at vi jobber med å få opp kafésalget på hjemmekampene våre. Derfor skulle vi gjerne hatt en av de kaffekannene som de bærer på ryggen på Aspmyra. Får vi en sånn, skal det nok bli en ordning med Titten, sa Steigen-leder Fred Eliassen.

Fædrelandsvennen

Kjøpte skadet spiller for en million kroner

Sommeren 2007 kjøpte Sandefjord forsvarsspilleren Raoul Kouakou fra den svenske storklubben Malmö. Kouakou var ikke en ukjent figur i norsk fotball. Før tiden i Malmö hadde ivorianeren lagt tre sesonger i Sogndal bak seg.

Men etter at Kouakou hadde bestått legesjekken og skrevet under en treårskontrakt, viste det seg at han hadde en alvorlig kneskade. Sandefjord følte seg lurt og nektet å betale overgangssummen.

– Han er ikke trenbar, han sliter med et kne, sa daværende SF-trener Tor Thodesen etter å ha funnet ut situasjonen til sin nye spiller i 2007.

Kallestad, Gorm

Det godtok ikke Malmö, som tok saken videre til FIFA. Tre år etter Sandefjord hentet Kouakou, ble Sandefjord dømt av FIFA til å betale overgangssummen. Organisasjonen mente at Malmö ikke hadde holdt tilbake informasjon.

– FIFA har besluttet at dette her var noe vi absolutt ikke kunne kjenne til og at vi ikke har skjult noe, sa Malmö FFs daværende kommunikasjonssjef Per Welinder til avisen Sydsvenskan.

Kouakou forlot Sandefjord uten å spille en eneste offisiell kamp, og måtte legge opp på grunn av kneskaden.