Krise i Vålerenga: Verste tørke på elleve år

Vålerenga – Ranheim 1–1

INTILITY ARENA: Vegard Erlien hadde bare vært på banen i halvannet minutt før han styrte inn Mushaga Bakengas innlegg ved bakre stolpe. Dermed glapp det som så ut til å bli Vålerengas første trepoenger siden Bodø/Glimt ble knust 6–0 tidlig i juli.

Hovedstadsklubbens tørke uten seier er nå på hele ni kamper. Der er dens verste rekke siden 2008. Den gang reddet Vålerenga stumpene med et cupgull på slutten av sesongen. Den gulroten har de ikke i år.

Lenge luktet det ikke mål av søndagens seriekamp i Oslo øst. Første omgang var på kanten til søvndyssende, og det var lett å spore fortvilelsen blant de fremmøtte. Etter pause så det bedre ut for VIF, og i det 62. minutt utnyttet vertene nådeløst en feil fra Even Barli.

Ranheim-keeperen sendte ballen rett til hjemmelagets Aron Dønnum, som våkent tredde den gjennom til Bård Finne. Alene med trøndernes sisteskanse scoret spissen sikkert.

Audun Braastad

Lav risiko

TV-bildene gikk kjapt over til Ronny Deila. Da kunne man lese lettelse i ansiktet hans, men 25 minutter senere måtte han igjen se sitt lag komme til kort i jakten på en etterlengtet seier.

Like etter 1–0-scoringen fikk Magnus Blakstad en tå på Mads Reginiussens innlegg, men Adam Larsen Kwarasey i Vålerenga-buret reddet patent.

Den siste halvtimen var hjemmelaget nærmere å doble ledelsen. To ganger ble Dønnum stoppet av eminent keeperspill fra Barli. Det skulle bli skjebnesvangert for Deila menn.

Før pause spilte begge lag på lav risiko og ventet hverandre ut. Og da det først var tilløp til gode muligheter, var enten avleveringene eller avslutningene upresise.

Unntaket var Bård Finnes skudd fra 20 meter etter syv minutter. Da måtte Ranheim-keeper Even Barli frem med en sterk redning. Sjansen bød seg i kjølvannet av Aron Dønnums volleyforsøk, som gikk rett i Ranheim-blokken.

Lite publikumstekke

Spillet til Vålerenga innbyr ikke til flere folk på Intility Arena. Søndag lød det offisielle tilskuertallet på 5037. Hjemmepublikumet prøvde å mane eget lag i angrep, men som regel endte det med fortvilte stønn.

Det skal sies at VIF hevet seg noen hakk i andre omgang. Da så man konturer til et press som gjorde livet mer svett for gjestene fra Trondheim. I det 50. minutt fikk Dønnum til et hodestøt fra fem meter, men Barli reddet uten store vansker.

Et par minutter senere endte Deyver Vegas skudd på hele volley til side for mål.

Vålerenga var gode etter Finnes scoring, men mot spillets gang dukket en Ranheim-innbytter opp og ødela for et sulteforet hjemmelag.

Etter 23 kamper ligger VIF på niendeplass med 28 poeng, mens Ranheim ligger under nedrykksstreken med 21 poeng.

Fakta: VIFs lengste rekker uten seier de siste ti årene 2019: Ni kamper 2018: Seks kamper 2017: Syv kamper 2016: Syv kamper 2015: Fire kamper 2014: Fem kamper 2013: Fem kamper 2012: Fem kamper 2011: Seks kamper 2010: Tre kamper PS! Tallene gjelder kun seriekamper