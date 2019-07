Ødegaard fikk kun tre kamper i Sverige – åpner for Eliteserie-retur

Tidligere i vinter ble det klart at Magnar Ødegaard (26) signerte for svenske AIK. Korttidskontrakten hadde varighet frem til 31. juli, med opsjon på forlengelse i tre og et halvt år.

Får ikke forlenget

Mandag melder Stockholm-klubben at de ikke vil forlenge med stopperen, som dermed fikk kun tre kamper for klubben.

– Jeg tenker at det er helt greit. Jeg har vært i dialog med klubben underveis, og vi ble enige om at avgjørelsen var den beste for begge parter. Jeg har ikke fått så mye spilletid som jeg hadde håpet på, sier Ødegaard til Eurosport.no.

Utelukker ikke retur til Norge

Ødegaard vil ikke kommentere om han har vært i dialog med noen klubber allerede.

– Jeg er åpen for det meste. Norge er like aktuelt som alle andre steder. Vi får se hva som skjer de neste dagene og ukene. Sarpsborg 08 er alltid en aktuell klubb å gå tilbake til. Det er jo hjembyen og klubben min, så det er ikke noe jeg utelukker, sier Ødegaard til Eurosport.