Norges nye drakt overrasker: – Leken, sprek og uventet, sier moteekspert

De nye landslagsdraktene får ris og ros i sosiale medier. Ekspertene er imidlertid positive.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er den nye bortedrakten. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

– Da vi vurderte draktene til de norske lagene tidligere i år, var ingen i nærheten av dette, sier MinMote-leder Thea Roll Rakeng.

De nye landslagsdraktene ble lansert tirsdag. Der den nye hjemmedrakten er ganske like den forrige utgaven, må bortedrakten sies å være blant de sprekeste Norge har hatt.

I sosiale medier er reaksjonene blandet, men Rakeng liker det hun ser.

– Leken, sprek og uventet. Jeg liker den, oppsummerer hun.

Dette er den nye hjemmedrakten. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

– Sporty og frisk look

Ifølge NFF har Nike hentet inspirasjon fra Norges og Nordens dramatiske landskap i arbeidet med de nye landslagsdraktene. Temaet har vært «Fire and Ice».

– Vi har noen gode unge spillere som vil sette pris på disse draktene. Hjemmedrakten er ganske tradisjonell, men med noen veldig fine detaljer. Bortedrakten er veldig kul og original. Vi har ikke hatt en Norge-drakt som dette før, og jeg gleder meg til å bære dem begge, sier Erling Braut Haaland i en pressemelding.

Roll Rakeng forklarer at mønsteret på bortedrakten minner om «batikk-trenden».

– Det er flere designere, både internasjonale og norske, som har satt denne trenden for sommeren. Jeg synes det er et sprekt og kult valg av dem. Det gir en sporty og frisk look, sier Rakeng.

Skryter av hjemmedrakten

Hun utdyper at Nike alltid er oppdatert på de siste trendene, og at akkurat denne egner seg godt for sportsbransjen og de veldig moteinteresserte.

– Det er ikke sikkert drakten faller i smak hos alle spillerne. Haaland er kanskje ikke noe stilikon ennå, men han begynner jo å komme seg når det gjelder sveis og sånt, sier Rakeng.

Hun liker også den nye hjemmedrakten.

– Den er «clean» og enkel i designet, med bare den lille Nike-logoen og det norske flagget. Det er kult at de har gått for en stripe i siden som også følger shortsen. Det gir en helhet.

Eivind Aarre, journalist i Stavanger Aftenblad og tidligere draktblogger, likte den forrige hjemmedrakten bedre. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Negativ til røde shortser

Eivind Aarre, journalist i Stavanger Aftenblad og tidligere draktblogger, gir den nye hjemmedrakten terningkast 4.

– Jeg synes den forrige førstedrakten var finere og mer original. Tanken med flaggstripene ned siden på drakten er god. På noen av promobildene er drakten med røde bukser, det håper jeg ikke blir noe av, sier han.

Han liker også bortedrakten. Den får en femmer.

– Andredrakten har et slags Frost-tema, og det er blitt ganske stilig, sier Aarre.

