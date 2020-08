Samuelsen om den ledige trenerjobben i TUIL: – Jeg er topp motivert

MOTIVERT: Alexander Samuelsen skal lede TUIL kommende helg, men mye tyder på at han skal være hovedtrener ut sesongen. Bildet er tatt da han ble klar som ny assistenttrener. Foto: Robin Andersen

TUIL vil at Alexander Samuelsen skal lede A-laget ut sesongen, og klubben utelukker ikke at han tar over på permanent basis.

