Tapte karrierens største kamp: – Det holdt ikke, og det er tøft

Skuffelsen er stor, men Ingrid Syrstad Engen er full av motivasjon etter at Champions League-finalen endte med nederlag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ingrid Syrstad Engen og Wolfsburg tapte Champions League-finalen. Foto: Alvaro Barrientos / AP

Wolfsburg-Lyon 1–3

Fotballens gjeveste trofé sto der, og hvis Ingrid Syrstad Engen hadde strekt ut hånden, kunne hun tatt på det.

En liten meter, men likevel så langt unna. For medaljen hun hadde rundt halsen var ikke vinnermedaljen. Det var den det tapende laget i finalen får.

De 90 minuttene i San Sebastian var kulminasjonen av 22-åringens fantastiske førsteår som utenlandsproff. Hun har vunnet Bundesliga og den tyske cupen. I Champions League ble det imidlertid full stopp mot Lyon, som vant for femte år på rad.

– Det første jeg tenkte etter finalen, er at jeg skal jobbe så utrolig hardt for å vinne denne turneringen. Det er ingen tvil om at motivasjonen bare blir enda større, sier landslagsspilleren til Aftenposten.

Engen og lagvenninnene fattet håp etter at Alexandra Popp reduserte til 1–2. Foto: Clive Brunskill / Getty / Ap

– Det er tøft

Resultatet var selvsagt skuffende. Spesielt de første 45 minuttene ble avgjørende.

– Det er synd at vi ikke klarte å spille på samme måte i den første omgangen, som vi gjorde i den andre. Vi løftet oss veldig etter pause, og det er jeg fornøyd med at vi klarte, sier Engen.

Trønderen er imidlertid raus med mesterne.

– Vi tapte mot et bedre lag, det gjorde vi, sier hun.

Det ble tøffe arbeidsvilkår på midtbanen, spesielt da Lyon kjørte kampen før pause.

– Jeg ga alt jeg hadde, og jeg løp alt jeg hadde. Det holdt likevel ikke, og det er tøft. Når jeg får det litt på avstand, skal jeg lære av det og være stolt av at vi kom til finalen.

På Lyons 2–0-mål var hun nest sist på ballen. Utenfor Wolfsburgs målfelt fikk Engen tåen på ballen i duell med en Lyon-spiller, men den havnet hos Saki Kumagai. Hun dundret til og doblet ledelsen.

– Det var litt sånn i dag, at de vant ballen igjen med en gang vi hadde vunnet den. Det var delvis også et problem for oss i semifinalen mot Barcelona, sier Engen.

Saki Kumagai hadde tatt på seg en drakt med Ada Hegerbergs nummer og navn da hun løftet pokalen. Foto: GABRIEL BOUYS / REUTERS

Hegerberg: Like stort som å spille selv

Med Lyons 3–1-seier ble Ada Stolsmo Hegerberg Champions League-mester for femte år på rad. Hun var skadet fra kvartfinalen og ut, men med ni scoringer i de innledende rundene ble hun likevel nesten toppscorer.

Kun Vivianne Miedema hadde flere med ti.

Da Kumagai skulle løfte pokalen, hadde hun tatt på seg en drakt med 14 og Hegerberg.

– Det sier vel bare litt om hvor omtenksomme medspillere jeg har, skriver Hegerberg i en melding videreformidlet til Aftenposten.

– Følelsen og gleden er like stor som om jeg hadde spilt, sier 25-åringen videre.