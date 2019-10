GIR SEG: Einar Hauglid (t.v.) sammen med lege Jorid Degerstrøm i forbindelse med en tidligere TIL-kamp. Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Han er ferdig i TIL

Einar Hauglid gir seg etter sesongen.

TIL skriver på sin hjemmeside at manuellterapeut Einar Hauglid gir seg i klubben fra nyttår på grunn av ny jobb fra 1. januar.

Han har vært i klubben i fem år.

– Hensynet til familien har vært det viktigste for meg. En jobb i toppfotballen er krevende tidsmessig og er vanskelig å kombinere med oppfølging av små barn. I tillegg fikk jeg en veldig god jobbmulighet hos Stortorget manuellterapi og fysioterapi, sier Hauglid til hjemmesiden.

Var ønsket med videre

Sportssjef, Svein Morten Johansen, sier klubben ønsket å forlenge kontrakten med Hauglid.

– Vi hadde lyst til å folenge kontrakten med Einar, fordi han har gjort en meget god jobb for oss. Tilbakemeldingene fra spillerne, er også veldig positive i forhold til den jobben Einar har gjort. Likevel så respekterer vi det valget han har tatt og har full forståelse for det, sier Johansen til hjemmesiden.

Johansen åpner opp for samarbeid med Hauglid i fremtiden.

– Einar har faglig tyngde på sitt felt. I tillegg er han en veldig fin person å ha i en prestasjonsgruppe. Han har et veldig godt humør og beholder roen i stressende situasjoner. Vi kommer til å holde kontakten med Einar, både for å få litt hjelp på kort sikt, men også for et mulig fremtidig samarbeid. Jeg tror at Einar kommer tilbake til toppfotballen igjen, på et eller annet tidspunkt, sier Johansen.

– Stort privilegium

Hauglid mener tiden var rett for å gi seg nå.

– Det har et stort privilegium å få lov til å jobbe for TIL. Det har vært spennende, givende og ikke minst lærerikt. Selv om det føles veldig riktig å gi seg nå, er det samtidig med tungt hjerte. Jeg har møtt så mange spennende trenere og spillere gjennom mine fem år i klubben. Jeg har stor tro på fremtiden til Tromsø IL. Det jobbes godt i alle ledd og jeg tror dette vil gi resultater på sikt, sier Hauglid.

– Familiehensyn

Overfor iTromsø utdyper Hauglid valgte om å slutte i TIL. En avgjørelse han tok for en uke siden.

– Det handler om å prioritere barna og familien, yngste dattera mi er snart to og eldste er 4 1/2 nå. Jeg forlater den beste jobben jeg kunne ha tenkt meg å ha, men går til en ny, spennende og annerledes jobb. Helt fra jeg startet mi arbeidskarriere har det vært en drøm om å kunne jobbe med fotballen på toppnivå, sier Hauglid.

– Har økonomi hatt noe å si?

– Det har ikke noe med lønn å gjøre. Det er rett og slett det å prioritere familien, sier Hauglid, som heller ikke vil være involvert i jobben med å finne en erstatter.

– Detter er såpass ferskt, så jeg aner ikke hva klubben jobber med og har ingen innspill på det, sier Hauglid, som samtidig kan bekrefte brudd i hånda for Kent-Are Atntonsen.

– Anders (Jenssen) går det bra med, Kent-Are (Antonsen) har pådratt seg et brudd. Vi må referere med spesialister på feltet for å se hva vi kan gjøre. Det er for tidlig å si noe mer, om han er aktuell for spill eller ikke, sier Hauglid.