Da Odd og Ranheim møttes i Skien 16. mai, vant vertene 1–0 i en høyst dramatisk kamp. Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Ranheim har ikke vunnet hjemme på 147 dager: Disse starter mot topplaget

Svein Maalen gjør bare én endring på laget før kampen mot Odd.

For mindre enn 30 minutter siden

Extra arena: Ranheim har ikke vunnet i Eliteserien på de siste sju kampene, og ligger før kveldens kamp på jumboplass.

Og når tabelltreer Odd kommer på besøk i fjæra, møter de et lag som ikke har vunnet på hjemmebane i serien siden 26. mai.

På de siste ti kampene har Odd hentet 16 poeng. Ranheim har til sammenligning kun hentet seks. Med seier i kveld vil Odd komme à poeng med serietoer Bodø/Glimt – som først spiller i morgen.

Les også Ranheim styrer mot rekordomsetning

Statistisk mulig

Alt håp er likevel ikke ute for Ranheim. En gjennomgang Adresseavisen gjorde etter uavgjortkampen mot Vålerenga, viste at det statistisk sett er fullt mulig for Ranheim å beholde plassen.

– Det tenker jeg ingen verdens ting på. Jeg tror på at vi kan være gode nok til å oppnå målsettingen, og det er å stå i divisjonen, men da må vi ha fokus på hver kamp og kun det. Det der får dere spekulere i, sa Ranheim-trener Svein Maalen til Adresseavisen da han ble framlagt tallene.

Forrige gang Odd og Ranheim møttes, ble det en særdeles spennende kamp. I 16. mai-sola i Skien tapte de 1–0 etter mål av Elbasan Rashani.

Én endring fra Maalen

Og i sesongens andre oppgjør mot Odd, gjør ikke Svein Maalen noen store endringer på laget som tapte mot Sarpsborg 08 før landslagspausen.

Midtstopper Ivar Furu er henvist til benken. Inn for ham kommer Torbjørn Heggem.

Det betyr at disse starter for Ranheim:

Even Barli – Jørgen Olsen, Daniel Kvande, Torbjørn Heggem, Aleksander Foosnæs – Mads Reginiussen, Eirik Valla Dønnem, Olaus Jair Skarsem – Øyvind Storflor, Mushaga Bakenga, Vegard Erlien.

Reserver: Magnus Lenes, Øyvind Alseth, Ivar Furu, Magnus Blakstad, Adrià Mateo López, Michael Karlsen og Ola Solbakken.

Disse starter for Odd:

Sondre Rossbach - Fredrik Semb Berge, Fredrik Nordkvelle, Steffen Hagen, Birk Risa - Vebjørn Hoff, Fredrik Oldrup Jensen, Joshua Kitolano - Elbasan Rashani, Torgeir Børven, Filip Delaveris.

Reserver: Egil Selvik, Markus André Kaasa, Odin Bjørtuft, Bilal Njie, Tobias Lauritsen og André Södlund.