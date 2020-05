Alt tyder på at Brann begynner med tre dobbeltmøter. Slik kan kampene passe Brann.

Amer Ordagic og Brann ligger an til å bli godt kjent med Bodø/Glimt i løpet av forsommeren. Trolig blir det to kamper mot nordlendingene og det samme mot Viking og Haugesund i sesongstarten. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Den endelige terminlisten for Eliteserien kommer 16. mai, men Norsk Toppfotball har bekrefet at klubbene vil bli delt inn i regioner for å minimere reisingen i starten. For Branns del tyder alt på at sesongstarten blir to kamper mot Haugesund, Viking og - for å få alt til å gå opp - Bodø/Glimt.

Det er tre lag som gjorde gode sesonger i fjor. I Ballspark-podkasten snakker Erik Huseklepp, Eduardo «Doddo» Andersen, Mads Bøyum og Anders Pamer om hvordan motstanden i den viktige oppstarten passer Brann.

