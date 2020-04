Kristiansander fikk landslagsbeskjed

Tuva Lislevand (19) fra Oddersjaa er tatt ut på det norske juniorlandslaget i langrenn kommende sesong.

Tuva Lislevand er til vanlig elev ved Hovden skigymnas. Foto: Åge Harald Drangsholt

KRISTIANSAND: – Det er mange østlendinger på dette landslaget, så det er veldig kult å være med som representant fra Kristiansand, sier Lislevand.

Oddersjaa-utøveren har hatt en god utvikling som langrennsløper de siste årene. I februar fikk hun sin debut i junior-VM og ble nummer 20 på 5-kilometeren der.

– Det motiverer meg å se at veien opp til de aller beste ikke er så altfor lang, sa Lislevand etter det mesterskapet.

Torsdag gjentok hun dette til Fædrelandsvennen.

– Jeg håper at junior-VM i Zakopane kan gå som planlagt i februar neste år. Drømmen er å kunne ta en medalje da. Det er langt fram, men samtidig vet jeg at jeg har tatt store steg siden i fjor, og jeg trener som om det skal bli full konkurransesesong til vinteren, sier hun.

Hun er avgangseelev ved Hovden vgs, men har i koronapausen flyttet tilbake til Kristiansand og har «videoskole» der. Hun har imidlertid bestemt seg for å bo og trene ett år til på Hovden fra høsten av.

– De tre årene jeg snart har hatt på Hovden har fungert veldig fint. Vi er en god treningsgruppe og har et bra miljø. Snøen pleier å komme tidlig nok og ligge lenge nok her til at jeg kan få trent bra, poengterer hun.

Slik ser det norske rekrutt- og juniorlandslagene ut kommende sesong:

Rekrutt:

Kvinner: Kristine Stavås Skistad (Konnerud), Marte Mæhlum Johansen (Østre Toten), Hedda Østberg Amundsen (Asker), Tiril Liverud Knudsen (Konnerud), Mathilde Myrvold (Vind), Julie Myhre (Byåsen).

Menn: Harald Østberg Amundsen (Asker), Jan Thomas Jenssen (Hommelvik), Mattis Stenshagen (Follebu), Ansgar Evensen (Vind), Håvard Moseby (Kjelsås), Iver Tildheim Andersen (Rustad).

– Vi har både junior og seniorløpere. Det var vanskelig å kunne vurdere ut fra resultater, så vi må bruke en del skjønn, sa hovedtrener Torstein Drivenes om uttaket til NTB.

Junior:

Kvinner: Anna Heggen (Svea), Tuva Lislevand (Oddersjaa), Maria Hartz Melling (Konnerud), Margrethe Bergane (Konnerud), Mari Landro Svingheim (Konnerud), Emma Kirkeberg Mørk (Drammens Ballklubb).

Menn: Nikolai Elde Holmboe (Bærums Verk og Hauger), Aleksander Elde Holmboe (Bærums Verk og Hauger), Martin Kirkeberg Mørk (Drammens Ballklubb), Lars Agnar Hjelmeset (Gjelleråsen), Jonas Vika (MjøsSki).

– Vi står foran en utfordrende sesong. Vi er litt «off-season» og derfor kanskje litt heldigere stilt enn andre idretter. Nå er restriksjonene lettet litt på, slik at trenere kan reise rundt og treffe utøvere innenfor de rammene som er satt. I løpet av juni kan vi kanskje begynne med samlinger igjen, sa landslagssjef Espen Bjervig om situasjonen for langrennslandslagene i koronakrisen.