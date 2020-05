Idrettsdebatten har vært knallhard. Men to dager før beslutningen om eventuell åpning, smilte plutselig alle aktører.

ANALYSE: Kritikken har den siste tiden haglet i alle retninger. Men etter halvannen time på kulturministerens kontor, var det sluttet fred i Idretts-Norge.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det var kaldt utenfor kulturdepartementet tirsdag. Men ordene som ble brukt om hverandre, var varme. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Møtet i Grubbegata 1 skulle opprinnelig bare ta en drøy time da kulturminister Abid Raja inviterte idretten til sitt kontor tirsdag.

Utenfor trippet pressen frem og tilbake mellom skyggen og solen i påvente av at aktørene skulle komme ut. Hadde idretten fått beskjeden de håpet på? Om at de nå kunne gradvis åpne, eller måtte de vente ennå litt til?

25 minutter over tiden kom de samlet ut. Solen hadde krøpet enda lenger opp i Grubbegata, og både Raja, idrettspresident Berit Kjøll og fotballpresident Terje Svendsen sto nå i skyggen og kunne konstatere at sommeren enda lar vente på seg litt til.

Det gjør også beslutningen om en videre åpning av idretten, kunne Raja informere om. Fortsatt må Kjøll og Svendsen tålmodig vente til torsdag 7. mai.

Fotballpresident Terje Svendsen, kulturminister Abid Raja, idrettspresident Berit Kjøll, håndballpresident Kåre Geir Lio og svømmepresident Cato Bratbakk deltok på tirsdagens møte i kulturdepartementet. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Smil, glede og positivitet

Folkehelseinstituttet har sagt ja til fotballens detaljerte planer, men regjeringen har foreløpig sagt et klart nei. Det har fått mange i idretten til å reagere kraftig.

Tirsdag var det derimot brede smil hos Raja, Kjøll og Svendsen. Samtidig snakket de om hverandre i positive ordelag.

Såpass god stemning var det at NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt raskt konkluderte med at det ikke er noen særlig tvil om at det vil åpnes for kontaktsport torsdag.

Ingen ville bekrefte om det faktisk var tilfelle og om fotballens plan om å ha Eliteseriestart 15. juni faktisk kommer til å bli en realitet.

Foreløpig er det ikke spilt noen eliteseriekamper i 2020. Håpet er å komme i gang 15. juni. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Overrasket over hard debatt

Men etter uker med flere medieoppslag om blant annet at kulturministeren ikke forstår idretten og beskyldninger om hersketeknikker, snakket nå samtlige om «en god dialog».

Såpass langt gikk idrettspresident Berit Kjøll at hun tok kulturministeren i forsvar.

– Når jeg leser rundt omkring at han ikke har peiling på idrett, da må dere egentlig bare skrive om igjen, sa hun.

Til Aftenposten utdypet Kjøll at hun var overrasket over retningen diskusjonen og debatten har tatt.

Kulturministeren har på sin side ikke opplevd at debatten med idretten har vært hard.

– Jeg og idretten har ikke hatt noen hard debatt. Opposisjonen har som rolle å rase fra seg. Det får Giske fortsette å gjøre, sa Raja om kritikken den siste tiden.

Les også «Kjære minister»

Positiv fotballpresident

Også fotballpresidenten lot til å være glad for å kunne legge de siste ukene bak seg. Til Aftenposten fortalte Svendsen at han hadde sett med bekymring på hvordan det gikk politikk i om fotballen skulle åpnes opp eller ikke.

Da Svendsen gikk inn i møtet, fryktet han at diskusjonene kunne føre til at en åpning faktisk tok lengre tid enn nødvendig. Men etter tirsdagens møte, var han beroliget.

Etterpå snakket han ikke bare om hvordan toppfotballen kunne starte, men også at Norges Fotballforbund hadde presentert konkrete planer for oppstart av barnefotballen.

Kun én uke fra regjeringen «blåser i fløyten» for oppstart i barne- og ungdomsfotballen, vil de kunne starte opp igjen, informerte han om.

Om det betyr at barne- og ungdomsfotballen starter opp igjen allerede før 17. mai, får vi først vite torsdag.

Norway Cup er avlyst. Men tirsdag presenterte fotballpresidenten en plan for å få i gang igjen barne- og ungdomsfotballen på en uke fra regjeringen gir klarsignal. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Klarhet i pengespørsmål neste uke

Men det er ikke bare spørsmålet rundt når idretten for alvor kan starte opp igjen, Raja har måttet tåle kritikk for den siste tiden.

Også krisepakken han lanserte for idretten, fikk han huden full for.

600 millioner var satt av i støtte for idretten som holdt stengt i løpet av mars og april, men kun 264 millioner ble søkt om. Pakken skulle dekke tapte inntekter for billettsalg, deltageravgifter og merutgifter knyttet til avlyste eller utsatte arrangementer.

Det er nå gått to uker siden kulturministeren og et samlet Idretts-Norge kunne konstatere at pakken ikke traff idretten der den blør som mest.

Allerede dagen etter advarte fotballpresident Svendsen om at flere norske fotballklubber, også toppklubber, i slutten av mai ville slite med å betale regningene sine.

For flere klubber tikker klokken raskere og raskere.

– Det er noen kontoer som allerede er tomme, sa han tirsdag

Aftenposten er kjent med at Norges idrettsforbund jobber på spreng med kunne presentere helhetlig estimat på hvor mye idretten har tapt. De ønsker å ha konkrete tall å presentere før en ny krisepakkeordning kommer.

Og klokken tikker også der. Tirsdag informerte Raja om at en justering i krisepakken vil komme innen en uke.

– Målet er at vi raskt, og senest før 12. mai i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, skal være klar med en innretning på den, sa Raja.