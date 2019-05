TIL starter millionspleiselag for Lerøyhallen – banken matcher hver eneste krone

Tirsdag innkalte TIL til pressekonferanse på Alfheim stadion for å fortelle om det nye spleiselaget for Lerøyhallen. Hallen skal etter planen stå ferdig i første kvartal 2020.

– Det er kort fortalt slik at når Marte her gir 100 kroner av ukelønna si nå, så gir banken 100 kroner, sier Kristian Høydal.

Spleisen åpnet i dag og avsluttes om 33 dager når TIL tar imot Rosenborg 23. juni. TIL har laget en egen fane på hjemmesiden der man kan vipse og skal nå søke støtte hos unge, gamle, privatpersoner og næringslivet.

– Det er mye finere å støtte noe dersom man gir en 100-lapp og den blir til 200, smiler Høydal.

Tak på to millioner

Sparebanken Nord-Norge har satt et tak på to millioner, altså de matcher hver en eneste krone opp til to millioner. De fire millionene er budsjettert inn i hallen, så Høydal er klar på at de må lykkes med spleisen de nå har satt i gang.

– Dette er forskuttert, så jeg håper virkelig vi får det til. Det har vært budsjettert med i hele veien, men ikke lansert før nå. Hallen har vært jobbet med i 15 år, men nå ser vi den er under oppføring, så det har med timing at vi lanserer dette nå, sier Høydal, som mener det skal være svært enkelt å bidra.

– Til og med jeg greide å sette over via vipps, så det er ikke vanskelig. Det er viktig å si at bedrifter også kan gå inn og støtte og få egen faktura der de bare legger inn beløp og organisasjonsnummer, sier Høydal.

Første bedrift ut er Kræmer som går inn med 100.000 kroner. Dermed har TIL allerede samlet inn 200.000 kroner til den nye fotballhallen på Bjerkaker.

– Vi ønsker å være med å bidra til anleggsløft i byen og synes dette er et vanvittig bra tiltak. Med realiseringen av denne hallen, frigjøres kapasitet i andre arenaer. Det vil gi et anleggsløft generelt i byen. Ikke kun for idretten, men for samfunnet generelt. I Tromsø er det underskudd på haller og mangel på fasiliteter for idretten generelt, så denne hallen vil frigjøre kapasitet andre plasser, sier Helge Kræmer.

Pensjonist Kjell N. Olsen var til stedet og satt inn 500 kroner til klubben i sitt hjerte,

– Et flott tiltak. Jeg håper folk skjønner hvor viktig det er å få treningslokaler for alle som ønsker å være med i TIL. Det vil gi et tilbud til byens barn og unge, som er helt nødvendig. Jeg husker da vi midt på 80-tallet samlet inn 450.000 kroner ved å selge aksjer i Alfheim stadion. Da sendte vi spillere og ledere ut og det gjorde vi på en kveld. Dette er et så bra tiltak at jeg håper virkelig folk er med og bidrar, sier Olsen.

– Jeg har vært med på noen spleiser, så jeg håper man kan engasjere lokale og bedrifter, få med alle medlemmene for å nå målet. Vi heier på det lokale engasjementet og er glad for å bidra, sier Lars Nymo Trulsen i Sparebanken Nord-Norge.

Ga ukelønna

13 år gamle Marte Aarskog som går på NTG-U, og er klatrer, valgte å gi ukelønna si til den nye hallen.

– Jeg synes det er skikkelig bra at unger får en hall å trene i på ettermiddagene, så derfor gjorde jeg det, sier 13-åringen.

Høydal tror at hallen skal stå oppreist en gang tidlig i 2020, dersom man lykkes fremover.

– Vi hadde ikke kunne satt dette i gang før, men nå vet vi at det blir en hall. Vi håper private og bedrifter kjenner sin besøkelsestid og blir med å spleise på dette. Det vil ha enormt mye å si for den kommende generasjonen av unger som får en plass å holde til og være i, sier Høydal.