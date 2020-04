Molde-vennene om Haaland: Slik ble han en superstjerne

En tysk tv-dokumentar følger Erling Haalands vei fra barndommen til Bundesliga. I Molde begynner kokk Torbjørg Haugen å gråte når hun snakker om 19-åringen.

Erling Haaland har gjort stor suksess i Borussia Dortmund. Den tyske TV-dokumentaren «How I became Erling Haaland» vier stor oppmerksomhet til oppholdet i Molde. Foto: Peter Steffen / DPA

Deutsche Welle har laget den 25 minutter lange dokumentaren som har fått nanvet «How I became Erling Haaland». Det tyske TV-teamet oppholdt seg flere dager i Molde, og stemningen rammes inn av dronebilder fra Aker stadion og panoramaet rundt.

Kjøttkaker og sjokoladekake

Molde-supportere på tribunen på Aker stadion snakker om sine største øyeblikk med Erling Haaland. Her fortelles også historien om hvordan den spinkle tenåringen ble til en muskuløs atlet i løpet av to år.

– Han var liten, litt tynn gutt da han kom inn her på stadion. Jeg ga ham ikke noen spesiell mat, men dette var en gutt som vokste mye, Han var 16 år da han kom og 18 da han reiste. Han vokste, han måtte ha mye mat. Erling kom til meg og sa «kan jeg få med mat hjem». Jeg så at gutten trengte mat, forteller «Tante Kokk», som hun kalles i MFK-miljøet.

– Det beste han visste var norske kjøttkaker. Og så sjokoladekake, men ikke mer enn en bit. Han er fantastisk, jeg savner Erling, sier Torbjørg Haugen mens tårene triller.

– Erling kom til meg og sa «kan jeg få med mat hjem», forteller kokk Torbjørg Haugen på Aker stadion. Foto: ERIK BIRKELAND

– Han spiste som en hest

Haaland takket sin gode venn spesielt da han fikk prisen som årets gjennombrudd i norsk fotball under Idrettsgallaen på Hamar i januar.

– Tusen takk for denne heftige prisen. Det var et stort øyeblikk for meg å få denne. En stor takk til Ole Gunnar med sitt team i Molde. Tusen takk til «Tante» i Molde som laget god mat som gjorde at jeg vokste «grævla» godt, sa Haaland i sin takketale.

Klubbens fysiske trener Børre Steenslid jobbet tett med Haaland de to sesongene han var i MFK.

– Han spiste som en hest. Han var ung og tynn og lang, men fortsatt i vekst. Det var «skin and bone». Så det var et prosjekt, sier Steenslid om Haland, som vokste åtte centimeter i Molde.

– Han var 16 år og tok inn alt på trening. Da han begynte å vokse det første året, måtte vi være forsiktige forsiktig med mengden på banen. Han måtte være mer i gymmen enn han ville, fordi han skulle være skadefri, sier Steenslid.

– Han spiste som en hest. Han var ung og tynn og lang, men fortsatt i vekst, sier MFKs fysiske trener Børre Steenslid om Erling Haaland. Foto: Kjell Langmyren

Pappa var forbildet

Pappa Alf-Inge Haaland og Erlings første trener i Bryne, Alf Ingve Berntsen, er også intervjuet i dokumentaren.

– Jeg har hatt mange rollemodeller, men pappa har kanskje vært den største, sier Erling Haaland selv.

TV-teamet følger sporene fra Jæren til Molde. Der ble Fredrik Aursnes en av Haalands beste venner.

– Han var stor for alderen da ha kom. Jeg så det var noe potensial der, men jeg kunne ikke se at han ville bli Dortmund-spiller. Erling er veldig profesjonell på og utenfor banen, han er mentalt sterk. Etter at kampen er ferdig, tenker han på den neste og forbereder seg til den. Det var jeg, Eirik (Hestad) og Erling som hang mest sammen. Vi så masse fotball på kveldene og laget middag, forteller Aursnes.

– Vi hadde mye tid sammen. Den du ser på banen, han er den samme hjemme som ute på banen. Det er mye energi og mange spøker. Han sprer gode vibrasjoner rundt seg. Han kan bli skikkelig forbanna, men som på banen kommer han fort tilbake, sier Hestad.

Det siste Erling Haaland gjorde før han forlot Molde, var å ta lappen og si farvel gjennom Romsdals Budstikke. Resten er, som det heter, historie. Foto: Bjørn Brunvoll

Bommet på alt før Brann-kampen

Trener Erling Moe snakker om den famøse treninga dagen før bortekampen mot Brann sommeren 2018, da spissen scoret fire mål på tjue minutter.

– På treninga dagen før bommet Erling bommet på mål hver gang han prøvde å score. Han sleit og var sint på seg selv. Så kom kampen mot Brann, og han så ut som en million dollar. Brann-spillerne vet ikke hva som traff dem, sier Moe.

Der og da var Moldes nye superstjerne født, og et halvt år seinere ble han solgt til Red Bull Salzburg. Ett år seinere gikk turen videre til Borussia Dortmund.