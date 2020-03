Hevder Klopp var rasende over at Champions League-kampen ble spilt for fulle tribuner

Jürgen Klopp skal ha vært svært frustrert over at åttendedelsfinalen i Champions League mellom Liverpool og Atlético Madrid ble spilt, ifølge trenerkollega Carlo Ancelotti.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Liverpool-manager Jürgen Klopp skal ikke ha vært fornøyd etter at kampen mellom Liverpool og Atlético Madrid 11. mars ble spilt. Foto: Jon Super / AP

Onsdag 11. mars tok Liverpool imot Atlético Madrid på Anfield. Over 50.000 tilskuere så det spanske hovedstadslaget slå ut de regjerende mesterne på hjemmebane.

Liverpool tapte kampen 2–3, noe som gjorde at Atlético Madrid avanserte i turneringen med 4–2 sammenlagt.

Kampen mellom Liverpool og Atlético Madrid var den siste som gikk foran tilskuere i England, før Premier League og engelsk fotball ble stoppet to dager senere på grunn av koronaviruset.

Uefa utsatte også alle europeiske turneringer, inkludert Champions League.

Les også Ett år siden Solskjær fikk fast United-jobb – britiske medier delte i dommen

– En kriminell handling

Ifølge Everton-manager Carlo Ancelotti mente Liverpool-manager Jürgen Klopp at kampen aldri burde vært spilt.

– Jeg snakket med Jürgen Klopp for noen dager siden, og han sa til meg at det var en kriminell handling å la kampen gå med tanke på forholdene. Jeg tror han hadde rett, sier Ancelotti i et intervju med Corriere dello Sport.

Klopp og Ancelotti skal ikke ha vært de eneste som stusset over at kampen gikk for fulle tribuner. Over to tredjedeler av koronatilfellene i Spania kom fra Madrid, som allerede dagen før kamp hadde valgt å stenge skolene.

Les også Gjelder arbeidsmiljøloven for fotballspillere? Dette gjør at advokatene er uenige.

Carlo Ancelotti snakket med Jürgen Klopp (t.v. i bakgrunnen), som skal ha vært rasende over at Liverpools kamp mot Atletico Madrid ble spilt. Foto: CARL RECINE / X03807

Spansk forbud mot folkesamlinger

Spania hadde også innført forbud mot folkegrupper på over 1000 personer på dette tidspunktet, men flere tusen bortesupportere var likevel å finne inne på Anfield.

– Vi snakket om det da og syntes det var veldig rart å ønske Atletico-fansen velkommen når de ikke fikk lov til å dra på deres egen stadion. Det var dessverre ikke min beslutning å ta når jeg ikke fikk med meg regjeringen. Jeg mener regjeringen burde ha gjort noe, sier Liverpools borgermester Joe Anderson til Liverpool Echo.

Les også Søderlunds lag spiller kamper tross koronapandemien: – Vi har vært heldige

Tomme tribuner i Paris

Kampen gikk foran et fullt Anfield-publikum på tross av at koronapandemien herjet i Europa.

Premier League-kampen Manchester City og Arsenal samme kveld ble utsatt på grunn av frykt for viruset. Like etter fikk Arsenal-manager Mikel Arteta påvist viruset.

Oppgjøret mellom Paris Saint-Germain og Borussia Dortmund ble spilt i Paris, men det oppgjøret gikk for tomme tribuner.