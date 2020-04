Liverpool gjør helomvending og beklager permittering av ansatte

Liverpool måtte tåle kolossal kritikk etter at ansatte ble permittert på grunn av koronakrisen. Nå snur storklubben og legger seg flat.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Liverpool beklager måten klubben har opptrådt på den siste tiden. Her er manager Jürgen Klopp. Foto: Jon Super, AP / NTB scanpix

NTB

Mandag kveld bekreftet Liverpool helomvendingen. I tillegg beklaget klubben det hele overfor fansen.

– Vi er enige om at vi gjorde et feil valg i forrige uke, og vi beklager for det, sier klubbdirektør Peter Moore i et brev til klubbens supportere.

Det skapte kontroverser da Liverpool kom med nyheten om at de permitterte ansatte.

Liverpool skrev på sine nettsider lørdag at myndighetene skulle sørge for 80 prosent av lønnen deres mens de var permittert, og at klubben ville bidra med resten slik at de ikke skulle lide noe økonomisk tap.

Ifølge avisen Liverpool Echo var det eierne Fenway Sports Group som gikk inn og tok avgjørelsen om å permittere og sende regningen til skattebetalerne.

Det skapte reaksjoner fra tidligere toppspillere, deriblant Jamie Carragher og Stan Collymore.

«All respekt og velvilje går tapt», skrev Carragher på Twitter. Han mente var «elendig» av Liverpool.

«Jeg kjenner ikke til noen Liverpool-tilhengere som vil ha noe annet enn avsky over å permittere ansatte. Det er bare galt», skrev Collymore.

Nå har Liverpool altså snudd.

(©NTB)