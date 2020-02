Haaland med nok en klassescoring: – For en fantastisk spiller

Erling Braut Haaland scoret det andre målet da Borussia Dortmund tok tre viktige poeng i gullkampen.

Erling Braut Haaland feirer 2–0-målet mot Werder Bremen. Foto: FABIAN BIMMER, Reuters

Werder Bremen-Borussia Dortmund 0–2

Det er omtrent like sikkert som at det blåser på Bryne og at vårlukten av gjødsel fyller en jærbu med hjemlengsel: Når Haaland tar på seg den gule og svarte Dortmund-drakten, da scorer han mål.

Lørdag gjorde han det igjen, og nok en gang var det en scoring som får fotballelskere Europa rundt til å hente frem superlativene.

Da 66 minutter var spilt sørget Achraf Hakimi og Jadon Sancho for et klassisk oppbygd Dortmund-angrep på høyresiden. Innlegget langs bakken fra førstnevnte var godt.

Foran mål hentet nordmannen frem et perfekt timet løp. Haaland dro seg først litt inn mot midten, før han skjøt fart i motsatt retning. 19-åringen måtte avslutte med «feil bein», altså det høyre, men klarte likevel å få til en knallhard avslutning ved nærmeste stolpe.

Åtte kamper: 12 mål

Haaland forklarte supermålet mot Paris Saint-Germain tidligere i uken med at han bestemte seg for «å dryla te». Nå hentet han frem den samme oppskriften, og nok en gang smakte den ferdige retten utsøkt.

– For en fantastisk spiller, utbrøt Viasport-kommentator Eivind Bisgaard Sundet, før han la til:

– For et funn Erling Braut Haaland har vært for Borussia Dortmund.

Fakta Haalands åtte kamper for Dortmund Augsburg (borte i ligaen): Tre mål Köln (hjemme i ligaen): To mål Union Berlin (hjemme i ligaen): To mål Werder Bremen (borte i cupen): Ett mål Leverkusen (borte i ligaen): Ingen mål Frankfurt (hjemme i ligaen): Ett mål Paris Saint-Germain (hjemme i Champions League): To mål Werder Bremen (borte i ligaen): Ett mål

Det er ingen overdrivelse. Tallenes tale er enda mer imponerende enn den solide avslutningen.

På seks ligakamper har tenåringen nå scoret ni mål. Ingen i Bundesliga-historien har klart bedre. På åtte Dortmund-kamper i alle turneringer har han 12 mål.

Fra han startet sesongen i østerriske Red Bull Salzburg har Haaland scoret 40 (!) mål. Han har bare spilt 30 kamper. Den er ingen fare for at verdenspressen kommer til å slutte å skrive om den norske spissen med det første.

Dortmund er nå fire poeng bak Bayern München på tabelltoppen. De er dermed for alvor med i kampen om ligagullet.

Erling Braut Haaland takker Achraf Hakimi for den målgivende pasningen. Foto: Peter Steffen / DPA

45 kjedelige minutter

De som hadde benket seg for å se nok en Haaland-oppvisning, måtte først lide seg gjennom 45 minutter som var blottet for målsjanser.

Tidligere i uken herjet Dortmund med stjernegalleriet til Paris Saint-Germain. Den første omgangen bar preg av at laget ikke virket restituert hverken fysisk eller mentalt.

Det var rett og slett en kjedelig fotballomgang.

Det tok imidlertid bare seks minutter av den andre før Haaland kom til kampens første store sjanse.

Dan Axel Zagadou gjorde et godt forarbeid på venstresiden. Innlegget var godt, det samme var nordmannens avslutning fra 11 meter. Ballen gikk imidlertid innom en Bremen-fot og snek seg dermed på utsiden av stolpen.

Dortmund fikk hjørnespark, og denne gangen bestemte Zagadou seg for å ta seg avslutningen selv. Det var et godt valg, for franskmannen satte inn sitt første mål for sesongen.

Like etterpå fikk Haaland nok en mulighet etter et godt gjennomspill av Raphaël Guerreiro. Målvakt Jiri Pavlenka klarte imidlertid akkurat å få en fot på ballen og hindre nordmannen fra å ha åpent mål.

Så satte han altså inn 2–0. Like før slutt fikk nordmannen en god mulighet til å score sitt andre, men fra skrått hold hamret han skuddet rett på keeper.

Da hadde han tatt med seg ballen fra egen halvdel, kjempet seg forbi det som var ar Bremen-forsvarer og løpt seg i god posisjon. Haaland hadde medspillere foran mål, men valgte å skyte selv.

Akkurat den avgjørelsen så lagkameratene ut til å tilgi målmaskinen.

Da Dortmund-spillerne skulle bort og takke supporterne etter kampen, ga verdensmester Mats Hummels klar beskjed til Haaland om at tenåringen skulle gå fremst i rekken.