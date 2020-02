Koronaviruset kan spolere Norges første EM på 20 år

Uefa sier at mesterskapet bare avlyses om situasjonen forverrer seg. Medieansvarlig for landslaget, Svein Graff, er ikke bekymret.

Stefan Johansen, Sander Berge og Erling Braut Haaland kjemper for at Norge skal kvalifisere seg til EM. Foto: Terje Pedersen

For første gang i EM-historien skal kampene spilles rundt om på hele kontinentet.

Totalt tolv ulike land skal være vertskap for mesterskapet. I Italia, som foreløpig er det europeiske landet som er hardest rammet av koronaviruset, skal det spilles både gruppespillskamper og én kvartfinale. Alle på Olympiastadion i Roma.

Mesterskapet arrangeres fra 12. juni til 12. juli, og Uefa har tidligere denne uken uttalt at det er en sjanse for at EM kan avlyses, hvis situasjonen forverrer seg.

– Vi er der nå at vi avventer situasjonen. Vi vurderer land for land og fotballen må følge de ordrene som kommer fra de enkelte nasjonene. Døren til EM stenges bare om situasjonen forverrer seg, sa visepresident i Uefa, Michele Uva, tidligere i uken, ifølge Aftonbladet.

– Må ta ting i riktig rekkefølge

Det norske landslaget har fortsatt mulighet til å kvalifisere seg til sitt første mesterskap på 20 år. At det kan være en reell sjanse for at hele EM blir avlyst, bruker de foreløpig ikke mye energi på.

– Vi må ta ting i riktig rekkefølge. Det er fortsatt et såpass stykke frem til EM for oss til at vi skal bekymre oss for det. Nå er all fokus rettet mot Serbia-kampen, sier medieansvarlig for landslaget Svein Graff til Aftenposten.

Hvis Norge slår Serbia, og så slår Skottland eller Israel i en slags play-off-finale, skal de spille EM. Med mindre mesterskapet plutselig blir avlyst.

– Skulle vi klare å ta oss til EM, må vi bare forholde oss til det som skjer, sier Graff.

I gruppespillet vil noen av vertsnasjonene kun oppholde seg ved sin hjemmearena, mens andre nasjoner må reise fra land til land både i gruppespillet og ved et eventuelt sluttspill.

Norge for eksempel vil spille kampene sine i Glasgow og London, hvis de skulle nå gruppespillet via playoff.

Fakta Disse EM-landene er foreløpig rammet Italia: 453 smittet, 12 dødsfall Tyskland: 27 smittet Spania: 13 smittet Storbritannia: 13 smittet Russland: 2 smittet Danmark: 1 smittet Romania: 1 smittet Kilde: Johns Hopkins CSSE, oppdatert 27. februar

For tidlig å vurdere avlysning

For flere land betyr det mye reising både for spillere, ledere, presse og supportere. Hvis koronaviruset sprer seg ytterligere rundt om i Europa, er oppsettet naturligvis ikke ideelt, mener Jörn Klein. Han forsker på epidemier, hygiene og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge.

– Hvis man antar at det er blitt en pandemi på det tidspunktet, så ligger det en økt smittefare i å arrangere det på den måten, med reising mellom landene, sier Klein.

Flere idrettsarrangementer har som kjent blitt avlyst på grunn av viruset. I Europa har Serie A-kamper blitt avlyst, mens flere av helgens kamper skal spilles foran tomme tribuner.

Ekspertene er klare på at det er altfor tidlig å snakke om å avlyse et arrangement som ikke starter før i juni.

Foreløpig er det nemlig mye som skal til før man kan kalle det en pandemi. Men situasjonen kan forandre seg raskt.

– I løpet av den neste måneden vil vi få klarere svar på hvordan dette sprer seg i andre land utenfor Kina. Foreløpig tenker jeg at situasjonen er under kontroll. Så frem til det eventuelt utvikler seg til å bli en pandemi, må man bare ha litt is i magen, sier professor ved influensasenteret på UiB, Rebecca Cox.