OSLO SENTRUM: – Han er en av tidenes beste utøvere. Er dere helt klar over det?

Colin Jackson var raus med ordene. Hekkeløperen, med to VM-gull på merittlisten, har siden 1992 vært en del av Puma-familien.

Deretter introduserte han Karsten Warholm (23) som det ferskeste medlemmet hos den tyske utstyrsgiganten.

– Snakker du om deg selv nå? kontret nordmannen til stor latter rundt pressebordet.

Avtalen defineres som en «langsiktig avtale». Den skal også være svært lukrativ økonomisk for nordmannen. Warholm håper det er en avtale han beholder livet ut.

– Det er selvfølgelig en stor og bra avtale. Man skal ikke lyve på det. Det som bikket meg over er lysten selskapet har til å bygge meg videre. Det betyr masse, sier Warholm til Aftenposten.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Verdensstjerner ønsket velkommen

På et hotell i Oslo sentrum introduserte Puma det nye samarbeidet med nordmannen. Nå går han i fotsporene til tidenes største friidrettsutøver, Usain Bolt, som også blir sponset av utstyrsleverandøren.

På pressemøtet overrasket Puma nordmannen med en helt særegen video.

– Velkommen, Karsten! Du kommer til å elske dette, sa Bolt i en videohilsen til Warholm.

Senere fulgte en rekke andre kjente fjes. Fotballstjernene Thierry Henry, Marco Reus og Axel Witsel kom alle ved lykkeønskninger.

Så sperret øynene til Warholm seg opp.

– Velkommen til Puma-familien og vi er glad for å ha deg med på laget. Vi får deg over til Manchester på en kamp, enten i Champions League eller Premier League, sa Manchester City-manager Pep Guardiola.

– Wow. Nå ble jeg «starstruck», sa Warholm.

Fakta: Karsten Warholm Alder: 23 år Trener: Leif Olav Alnes Klubb: Dimna Idrettslag Personlige rekorder: 400m hekk (47,12), 400m flatt (44.87) Utvalgte internasjonale meritter: Gull innendørs-EM 2019 (400 m), EM-gull 2018 (400 m hekk), VM-gull 2017 (400 m hekk), gull U23-EM 2017 (400 m hekk) og sølv U23-EM 2017 (400 m flatt). To seire i Diamond League 2017 (Oslo og Stockholm). Kilde: NTB

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Ser likheter med Bolt

Warholm har vist eksepsjonell form denne sesongen. Lørdag forbedret han sin egen europeiske rekord på 400 meter hekk i London.

Til høsten skal han forsvare VM-tittelen fra to år siden.

Foreløpig har han en lang vei opp til Bolts 11 VM-gull. Begge er nå en del av Puma, men likhetene mellom nordmannen og jamaicaneren er flere enn det.

Nå har Warholm tatt plass på reklameveggen sammen med tidenes raskeste mann.

– Det er en vegg med legender. Alle der har lidenskap for det de driver med. Det er grunnen til at Warholm må være på den veggen. Han er en som viser vei, som også Bolt har gjort, sier Jackson

– Er han den nye Usain Bolt?

– Det er aldri en «ny» Usain Bolt. Men han er den første Karsten Warholm, sier Jackson lattermildt.

Viljam Brodahl

Den norske Puma-sjefen Bjørn Gulden kjenner jamaicaneren bedre enn de fleste. Han mener det finnes likhetstrekk mellom friidrettsstjernene.

– Han har noe av det samme som Usain. Han gjør ting som folk blir tiltrukket av. Du vet ikke hvor det kommer fra. Med Usain var det han gjorde før start aldri planlagt, og jeg tror det er det samme med Karsten. Da ser folk på og spør: «hva gjør han denne gangen?». Det er noe spesielt, sier Gulden.

Warholm tar sammenligningen med knusende ro.

– Jeg synes det er ufortjent. Jeg når ikke Bolt til anklene engang, sier han med et smil.

– Man så at Bolt koste seg med det han gjorde. Det er det samme som jeg gjør. Det er genuint.

FÅTT MED DEG DENNE? Warholm satte ny europeisk rekord: – Han utklasser resten

Mannen som oppdaget Bolt

På plass under pressemøtet var også Pumas sportslige markedssjef. Pascal Rolling oppdaget en ung Bolt for 18 år siden, under et juniormesterskap i Jamaica. Helt siden Bolt var 14 år gammel, har jamaicaneren vært en del av Puma.

– Det var denne unge gutten som bare var 14 år, men allerede løp han i juniorklassen. Ikke bare vant Usain, men man så også karismaen, sier Rolling.

Han mener kulturforskjellene mellom Warholm og Bolt gjør det vanskelig å sammenligne utøverne.

– Her i Norge er det veldig organisert. I Jamaica er det annerledes. Usain hadde ikke disiplinen som Karsten har. Man kan ikke sammenligne dem. De er to utrolige utøvere, men på to forskjellige måter, sier han.

David J. Phillip / TT NYHETSBYRÅN

– Gjorde meg til en legende

I 2013 skrev Usain Bolt under en «livstidsavtale» med Puma. Da hadde han allerede i en årrekke hatt et samarbeid med den tyske utstyrsgiganten.

Mens Bolt var aktiv mottok han 85 millioner kroner årlig, før han gikk over i en ambassadørrolle etter at han la opp. Da skal også summen ha justert seg til 35 millioner kroner årlig, ifølge Reuters.

– Jeg vokste sammen med selskapet til det punktet der jeg begynte å få suksess og videre til den legenden jeg er i dag. Det er en utrolig følelse å være en del av det og hjelpe dem med å bygge merkevaren. Det har vært briljant, sa Bolt til CNBC i 2016.