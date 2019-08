Kapteinen sikret bortepoeng mot et nedrykksplassert Sarpsborg

Sarpsborg 08 – Rosenborg 1 – 1

SARPSBORG STADION: Det ble en fartsfylt start på oppgjøret i Sarpsborg. Vertene tok ledelsen allerede etter to minutter. Men gjestene reiste seg kjapt etter et tidlig slag i fleisen. Mike Jensen gikk foran og utlignet bare ti minutter senere.

Andreomgangen var preget av to lag som kjempet for tre poeng, og det var nok hjemmelaget som var nærmest.

Tidlig ledelse

Nicolai Næss viste fra start hva bortelaget hadde i vente. Et knallhardt skudd fra langt hold tvang André Hansen til å slå ballen ut bak målet. Og minuttet senere fikk hjemmelaget, som ligger på nedrykksplass, gitt egne fans grunn til å juble.

Amin Askar fikk ballen på høyrekanten og la den inn i feltet. Even Hovland klarerte ballen videre bak i feltet, men der kom vertenes kaptein Joachim Thomassen i full fart. «Yanni» klarte ikke å utfordre Thomassen i duell, som med en knallhard heading i lengste hjørne sendte vertene i føringen.

En real kalddusj helt i startgropen av oppgjøret for Rosenborg. Men etter å ha fått en i fleisen såpass tidlig, hevet gjestene seg.

RBK begynte å trille mer ball, samtidig som vertene la seg lavere. Men hjemmelaget var ganske kompakte defensivt, og Rosenborg sleit med å trenge gjennom. Foruten noen innlegg fra Adegbenro, skapte eliteseriens formlag lite i starten av kampen.

Utligning

Ti minutter etter kalddusjen, svarte derimot Rosenborg. Formspilleren Anders Konradsen fikk dratt av flere Sarpsborg-spillere inne i feltet og lagt ballen på bakre stolpe. Jonathan Lindseth slurvet med klareringa og la den rett i beina på Mike Jensen. RBK-kapteinen var ikke vond å spørre, og han knallet ballen i nettmaskene med venstreslegga.

1 – 1 og en forrykende start på oppgjøret i Østfold.

Men etter den fartsfylte åpninga, gikk piffen litt ut av begge lag. De kom til muligheter, men det var mye mindre spenning ute på kunstgresset i Sarpsborg.

Dermed gikk lagene til pause med uavgjort.

Etterlyste intensitet

- Vi må ha litt høyere tempo og mer intensitet i alt vi gjør, var Eirik Hornelands svar på spørsmål fra Eurosports reporter om hva de måtte gjøre i andreomgangen.

Og de ordene tok RBK-spillerne til seg - i hvert fall i startfasen av omgangen. Yann-Erik de Lanlay slo først tunnel på en Sarpsborg-forsvarer, før han la ballen inn på bakre stolpe. Der satte Samuel Adegbenro hodet til, men ballen gikk via Amin Askar og ut til hjørnespark.

Kort tid etter var derimot hjemmelaget frampå igjen. Målscorer Joachim Thomassen slo fra venstresiden en strøken ball inn i feltet. Kristoffer Zachariassen fikk gå opp helt alene, men headingen ble for dårlig og Hansen fikk ballen rett i klypene.

Vertene tok styringen

Som i førsteomgangen dabbet tempoet mer og mer av. Om enn ikke enda litt tidligere enn i de første 45 minuttene.

Det var ikke en kamp der Rosenborg dominerte alt av banespillet. Og hjemmelaget var ikke fornøyd med bare ett poeng på eget kunstgress.

Sarpsborg kom til et innlegg, og ballen havnet på bakre stolpe. «Yanni» vant hodeduellen mot Joachim Thomassen, men klarerte den rett ut i feltet og i føttene på Amin Askar. Skuddet ble derimot ikke presist nok, og ballen gikk til side for mål.

Og minutter senere var hjemmelaget frampå igjen. En nydelig crosspasning traff rett på pannebrasken til Thomassen. Han sendte ballen presist inn i feltet, og i duell med Even Hovland fikk Jørgen Strand Larsen styrt ballen i retning motsatt hjørne. Men André Hansen viste gode reflekser og fikk kontroll på kula.

Med snart halvspilt andreomgang, var hjemmelaget nærmest å ta ledelsen.

Ropte på straffe

Med kvarteret igjen av kampen, ropte Birger Meling på straffe. Først kom han seg unna i en duell med en Sarpsborg-forsvarer, noe som gjorde at han kom alene med keeper Alexandre Letellier. Men i duell med den franske sisteskansen, slengte han seg. Reprisene viste at det ikke var kontakt, og Meling fikk et fortjent gult kort av dommer Rohit Saggi.

Men det ble aldri noen skikkelig sluttspurt fra Rosenborg. De sleit med å få ballen på mål, og heller ikke hjemmelaget klarte å skape de helt store sjansene.

Dermed ble det poengdeling i Østfold, og Rosenborg står med 25 poeng etter 16 kamper.