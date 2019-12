Carlsen er ett parti unna VM-gull: – Dette blir tøft

Må bare unngå å tape for å bli verdensmester.

Magnus Carlsen leder VM i hurtigsjakk når det gjenstår tre partier. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

Etter 14 av 15 VM-partier i hurtigsjakk leder Magnus Carlsen. Han er ett parti unna verdensmestertittelen.

Carlsen har vært suveren og hadde 10,5 poeng etter sine 13 første partier. Dermed trengte han ett poeng på sine to siste partier for å bli verdensmester. I det 14. partiet spilte han remis mot Leinier Perez Dominguez.

Med 11 poeng trenger han «bare» å spille remis i det siste partiet for å vinne. Amerikaneren Hikaru Nakamura og russeren Vladislav Artemijev har ti poeng og kan med seire i sine siste partier sikre omspill mot nordmannen om VM-tittelen.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae mener at Carlsen var litt mer forsiktig i mot Perez Dominguez og hadde i bakhodet at også remis ville ta ham svært nær VM-gull.

– Jeg er ikke så veldig fornøyd. Jeg spilte skikkelig dårlig i åpningen. Det ble veldig begrenset med muligheter. og så ikke hva jeg kunne gjøre. Sånn er det, jeg skulle gjerne fått mer ut av dette. Det blir en tøff sisterunde, sa Carlsen til NRK.

God Carlsen

I lørdagens tredje parti mot Sjakhrijar Mamedjarov, fikk Carlsen på ny et solid overtak tidlig.

Mamedjarov kjempet for å slå tilbake, men ga etter hvert opp å få noe ut av duellen mot suverene Magnus Carlsen. Nordmannen leder og har 10,5 poeng når det er to partier igjen.

– Det gikk veldig lett. Veldig gledelig, selvfølgelig. Han visste ikke helt hva han skulle gjøre, sa Carlsen til NRK etterpå.

– Hvordan vurderer du din egen innsats?

– Jeg ønsker ikke å bli vurdert på et parti hvor jeg gjør null vanskelige trekk, men det har gått veldig greit.

– Han vinner mot en av de beste i verden uten problemer, mener NRKs Torstein Bae.

Tabbe fra rivalen

Magnus Carlsen vant lørdagens andre parti mot rivalen Levon Aronian. Nordmannen skaffet seg et solid overtak mot en frustrert Aronian, men så ut til å måtte nøye seg med remis tross overtaket. Så gjorde Aronian et dårlig trekk som ga Carlsen seieren.

– Han gjorde en kjempetabbe, sa NRKs ekspert Torstein Bae om armenerens trekk.

– Jeg hadde egentlig rotet bort seieren. Det var usikkert på hvordan det kom til å gå. Men, men, jeg tar det. Det er resultatet som teller, sa Carlsen til NRK etter partiet.

Fakta Carlsens VM-titler Fire i langsjakk (2013, 2014, 2016 og 2018) To i hurtigsjakk (2014 og 2015) Fire i lynsjakk (2009, 2014, 2017 og 2018) Holdt alle VM-titlene mellom juni 2014 og oktober 2015

Remis i første parti

Magnus Carlsen spilte remis mot Maxime Vachier-Lagrave i sitt første av fem partier lørdag. Partiet var en nøkkelduell i kampen om VM-gullet. Carlsen hadde et overtak, men etter 58 trekke endte det med remis. Vachier-Lagrave var et halvt poeng bak Carlsen og regnes som en av de tøffeste utfordrerne om gullet.

– Alt i alt er jeg fornøyd, oppsummerte Carlsen til NRK.

Etter en brukbar start på mesterskapet, med to seire og tre remis torsdag, løftet Carlsen seg stort fredag. Riktignok startet det med to remis også der, før nordmannen vant sine tre siste partier for dagen og tok ledelsen i VM.

Carlsen ble verdensmester i hurtigsjakk i 2014 og 2015. Han er regjerende mester i lynsjakk og langsjakk.

VM i lyn- og hurtigsjakk spilles i Moskva fra 26. til 30. desember. Hurtigsjakkpartiene spilles de tre første dagene, mens lynsjakkpartiene avgjøres de to siste dagene.

