Flere klubber truer med boikott på grunn av homofilisyn. Nå skal håndballforbundet avgjøre saken.

Styret i Norges Håndballforbund skal i helgen bestemme om de kan arrangere ungdomskamper i Oslofjord Arena.

Oslofjord Arena er en del av Oslofjord Convention Center, som er eid av Brunstadstiftelsen. I april er det planlagt at håndballfinalene i Lerøyserien skal spilles der. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Hele Håndball-Norge ser mot Trondheim den neste uken. Fredag EM-åpner Norge mot Bosnia-Hercegovina.

Tidligere samme dag møtes styret i Norges Håndballforbund til et tre dager langt møte. Det er ikke bare et internasjonalt mesterskap på hjemmebane som står på agendaen. På sakslisten er også en sak som har skapt stort engasjement den siste måneden.

Flere klubber over hele landet protesterer nå mot avviklingen av finalerunden i Lerøyserien for 18-åringer. Årsaken er stedet kampene skal spilles. Oslofjord Arena, som er en del av Oslofjord Convention Center (OCC), er eid av Brunstadstiftelsen.

Stiftelsen ble etablert i 2002 av Brunstad Christian Church (BCC), det kristne livssynssamfunnet som tidligere var kjent som Smiths Venner. Livssynssamfunnet mener at homofilt samliv er synd.

Klubbene mener at det strider mot håndballens verdier å arrangere kamper et slikt sted. Flere truer med å trekke seg hvis kampene ikke flyttes.

«Byåsen Håndball Bredde kommer mest sannsynlig til å trekke vårt lag fra denne helgen. Og dette initiativet kommer ikke fra klubben, men (...) fra spillerne selv», skriver Trondheimsklubben i et brev til Håndballforbundet.

Larvik Turn er blant klubbene som tidlig snakket om boikott. Haslum IL ba torsdag NHF om å flytte kampene. Daglig leder, Merete Bøe, sier at de vil avvente hva de gjør videre til forbundsstyret har tatt sin avgjørelse.

Tønsbergs Blad har på sin side skrevet på lederplass at de mener boikott er feil virkemiddel, de tar til orde for dialog. «Inkludering er en viktig verdi i norsk idrett, også på tvers av ideologier og livssyn», skriver avisen.

Salgsdirektør i OCC, Gunnar Fosseng, sier at de hverken deler eller støtter holdningene som klubbene reagerer på.

– Tvert imot har vi, akkurat som håndballen, krystallklare holdninger mot alle former for diskriminering. Dette gjelder også diskriminering basert på seksuell legning. Derfor synes vi det er fryktelig leit hvis klubber velger å la være å delta basert på misforståelser om hva vi står for, sier han.

Håndballpresident Kåre Geir Lio. Foto: FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

– Må ha is i magen

Håndballpresident Kåre Geir Lio sier at styret når skal høre ut alle parter som har lyst til å uttale seg. De har også fått endel skriftlig materiale.

– Vi har også gjort de nødvendige undersøkelsene vi trenger. Nå skal styret ta en god diskusjon på det, og så faller vi ned på en beslutning som er den beste vi kan gjøre i den situasjonen vi er i, sier Lio.

Han sier han er veldig glad for engasjementet, men legger til:

– Det påhviler også styret å ha is i magen og prøve å skaffe seg full oversikt over situasjonen. Vi må prøve å være upåvirket av de innspillene som ikke er tuftet på full oversikt, sier Lio.

Debatt om boikott kommer oftest når norske lag skal delta i internasjonale turneringer i land hvor menneskerettighetsbruddene er mange.

Da er det Norges Håndballforbund som må vurdere om de skal delta eller ikke. Nå har de en annen rolle. Det er klubbene som truer med boikott i en turnering som Håndballforbundet arrangerer.

– Er du redd for å åpne en dør hvor det blir slik at klubber eller forbund velger boikott som en utvei for å markere sine standpunkt?

– Nei, vi tenker ikke slik. Vi må finne en løsning som er i samsvar med det vi tror på og synes er riktig i denne situasjonen, sier Lio.

Facebook-debatt skjøt fart

Debatten startet etter at Thomas Sigolsen i Ellingsrud Håndball kom med skarp kritikk av arenavalget i den lukkede Facebook-gruppen «Håndballtrenere».

Salgssjef Gunnar Fosseng ved Oslofjord Convention Center forteller at de ikke støtter Brunstad Christian Church sitt syn på homofili. Foto: Oslofjord Convention Center (Pressefoto)

– Nå må alle ungdommene spille på et sted som fordømmer deres legning. 48 lag skal spille der. Blant dem vil jeg tippe, ifølge statistikken, at det er noen ungdommer som har en homofil seksuell legning. Ved å velge å være med der, kan de føle at de går mot seg selv og det de står for, sa han til Aftenposten før jul

Sandefjords Blad omtalte saken først.

Fosseng i Oslofjord Convention Center håper at klubbene som reagerer tar kontakt med dem.

– Da kan vi få fortalt hva vi faktisk står for.

– Oslofjord er ikke en del av BCC, og vår virksomhet tolererer ingen former for diskriminering, hverken av gjester eller ansatte, sier han.

PS: Aftenposten spurte OCCs kommunikasjonssjef, Guro Hatlo, om hva som i dag er forbindelsen mellom Brunstadstiftelsen og Brunstad Christian Church. Hun henviste da til Brunstadstiftelsen.

Publisert: Publisert 10. januar 2020 06:17