Bryne-spiller til 1.-divisjonsklubb

Erik Rosland er klar for Ull/Kisa.

Erik Rosland forlater Bryne. Foto: Pål Christensen

24-åringen forlater Bryne etter to sesonger, og har nå signert for 1.-divisjonsklubben Ull/Kisa. Det skriver klubben på sitt nettsted.

Rosland kom til Bryne fra Fram Larvik før 2018-sesongen. Midtbanespilleren noterte seg for 53 kamper og seks scoringer for rødtrøyene fra Jæren.

Neste år skal han spille for laget som denne sesongen endte på 8.-plass i 1. divisjon.

– Jeg var på et besøk her i starten av november og fikk et kjempegodt inntrykk av alle som jobbet i og rundt klubben, så det her tror jeg kan bli veldig spennende, sier Rosland til Ull/Kisas nettside.

Midtbanespilleren er fra Skien og har gått gradene i Odd. Han har tidligere også spilt for Notodden.

Bryne-trener Jan Halvor Halvorsen håper på flere forsterkninger i vinter. Foto: Pål Christensen

Store utskiftninger

Bryne skuffet stort i årets sesong, og kjempet lenge for å unngå nedrykk. De endte til slutt som nummer ti, seks poeng over Vidar på siste nedrykksplass.

Etter sesongslutt har det skjedd store utskiftninger. Jærlaget har hentet midtstopper Marius Andersen fra Egersund og den østerrikske midtbanespilleren Luc Jeggo fra Hødd.

Ut har Pål Fjelde, Rune Pedersen Bore, Sander Ystanes, Sean Aerts, Erik Rosland, Sondre Svalestad Hovland, Tor André Skimmeland Aasheim, Samuel Narh og Vetle Lunde Myhre forsvunnet.

Rune Pedersen Bore avslutter i Bryne og blir spillende trener i moderklubben Frøyland. Her i aksjon mot EIK i årets sesong. Foto: Carina Johansen

Som Aftenbladet tidligere har skrevet, tyder mye også på at Jonathan Braut Bryne har spilt sin siste kamp for jærlaget i denne omgang. 19-åringen har trent med Sogndal og ser seg om etter nye utfordringer.

Dagens Bryne-tropp er tynn (17–18 spillere), og det er ventet at laget vil forsterke med flere spillere i vinterens overgangsvindu.

– Jeg er i dialog med to-tre spillere som vil forsterke laget, men kan ikke gi deg navn av ulike grunner, sa Bryne-trener Jan Halvor Halvorsen til Aftenbladet i november.

Publisert: Publisert 19. desember 2019 18:50

