Wengen forsvinner fra alpinkalenderen for første gang siden 1930

De klassiske Lauberhornrennene i utfor og slalåm i Wengen er utelatt fra 2021/22-sesongen på grunn av en økonomisk disputt.

I 2016 gjorde Norge rent bord i Wengen. Aksel Lund Svindal (midten) vant utforen, Henrik Kristoffersen slalåmen og Kjetil Jansrud kombinasjonen. Sist utøvere fra samme nasjon tok trippelen, var i 1998. Da ved Østerrike. Foto: DENIS BALIBOUSE / X90072

NTB-AFP

Det opplyste det sveitsiske skiforbundet Swiss-Ski onsdag.

Det har pågått en økonomisk drakamp mellom skiforbundet og de lokale arrangørene i lengre tid. Saken har også havnet i Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne.

– Swiss-Ski kan ikke komme i møte de finansielle kravene som Wengens organisasjonskomité har kommet med, sier forbundet i en pressemelding.

– Ved å trekke Wengen fra Det internasjonale skiforbundets (FIS') kalender tar Swiss-Ski ansvar.

Det er de nasjonale forbundene som nominerer sine arrangementssteder overfor FIS for å bli med på framtidige kalendere.

– For forbundet er det vår oppgave å sikre at viktige og attraktive verdenscuprenn kan arrangeres i Sveits, inkludert Lauberhorn under gode økonomiske forhold, het det videre.

Lauberhornrennene med utfor, slalåm og kombinasjonen har vært arrangert i januar siden 1930.

Rennene har vært blant de mest populære rent publikumsmessig med titusenvis av tilskuere.