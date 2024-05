Etter fem hjemmekamper er fasiten tre uavgjort og to tap for nykommerne. De to første «hjemmekampene» ble riktignok spilt på Vålerengas hjemmebane i påvente av oppgraderinger på KFUM Arena.

– Jeg liker at vi styrer på hjemmebane, det er godt å se. Og så blir det veldig lite ut av det ballinnehavet vårt, det ble litt for trygt hele tiden, sa KFUM-trener Johannes Moesgaard til TV 2.

– I dag er det kvaliteten med ball som blir avgjørende, fortsatte han.

Oslo-klubben ligger likevel på en knallsterk 6.-plass på tabellen i debutsesongen på øverste nivå i norsk fotball.

Ødegaard-redning

Odd ligger på sin side helt nede på 14.-plass etter å ha tapt de tre siste kampene med store sifre.

– Jeg synes ikke dette var noe pen kamp. Kåffa styrer stort sett banespillet, og vi skaper ingenting. Det var en stygg kamp, men en kamp som vi trengte litt etter å ha sluppet inn voldsomt med mål de siste kampene, sa Espen Ruud til rettighetshaveren.

Odd var nær å ta ledelsen rett før pause mandag da Ruud slo en corner, som Ole Erik Midtskogen headet mot hjørnet. KFUM-keeper Emil Ødegaard var lynrask og fikk en hanske på ballen.

– Jeg handler på instinkt, så det er deilig å få den. Jeg har ikke rangert alle redningene mine, men denne var høyt oppe, sa Ødegaard til TV 2 i pausen.

Nære igjen

I andre omgang presset vertene Odd knallhardt, men med åtte minutter igjen på klokken stormet Mikael Ingebrigtsen fram på en kontring og fyrte av et skudd fra kloss hold. Dessverre for de tilreisende Odd-supporterne gjorde Ødegaard seg gjeldende igjen med en solid inngripen.

Det var det nærmeste noen av lagene kom scoring.

«Kåffa» og Odd hadde aldri tidligere spilt en ligakamp mot hverandre, men møttes i cupen i 2019. Da vant skienslaget 5-2 på bortebane.