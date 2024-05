Det var spilt kun to og et halvt minutt da Sæter satte seg ned og måtte ha medisinsk tilsyn. Det endte med at 28-åringen måtte byttes ut.

Han ble erstattet av den finske unggutten Agon Sadiku.

Sæter har scoret fem mål i Eliteserien så langt i år og er trøndernes toppscorer.

Noen minutter senere tok Rosenborg ledelsen etter et selvmål. Kampen pågår fortsatt.