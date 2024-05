Vålerenga har fått alt annet enn en god start på 1.-divisjonstilværelsen, men har likevel gjort det godt i cupen. Forrige uke ble Tromsø slått ut, og oslolaget fulgte opp med onsdagens seier over «Kamma».

Luc Mares, Julian Gonstad og John Olav Norheim ble syndebukkene da de bommet på sine straffer. Martin Kreuzriegler og Aaron Kiil Olsen klarte heller ikke å sette sine forsøk for Vålerenga.

Etter seieren over Tromsø avslørte Christian Borchgrevink at han hadde gledet seg til straffesparkonkurranse for å revansjere bommen sin i kvalifiseringsfinalen mot Kristiansund i fjor. Onsdag fikk han en ny sjanse, som han banket i nettmaskene bak Alexander Nilsson. Hadde han bommet på den, ville Vålerenga vært ute.

– Det ble litt flashbacks. Man lærer av feilene sine, så jeg er glad for at jeg fikk muligheten til å slukke den brannen og glemme det spøkelset. Jeg har tenkt så mye på straffespark siden 10. desember, så jeg visste akkurat hva jeg skulle da jeg gikk fram dit, sa Borchgrevink til NRK.

Etter at avansementet var klart, stormet kapteinen mot Vålerenga-fansen og takket for støtten. Fidel Brice Ambina satte den avgjørende straffen for hovedstadsklubben.

– Han er en harding og tøffing som ville ta så tidlig som mulig. Jeg tror det var litt ekstra godt for ham, sa VIF-trener Geir Bakke om kapteinen sin.

Drømmestart

Vålerenga fikk en drømmestart på kampen da Elias Hagen banket vertene i ledelsen etter bare snaue fem minutter, og Magnus Riisnæs doblet ledelsen 18 minutter senere.

Utover i omgangen fyrte HamKams Moses Mawa og VIFs Jones El-Abdellaoui hvert sitt skudd i tverrliggeren, men det ble også det nærmeste lagene kom flere scoringer før pause.

Eter hvilen rotet imidlertid Vålerenga det til i kjent stil, og denne gangen ble det Aaron Kiil Olsen som ble syndebukken da han satte ballen i eget nett.

Fire minutter

Det så likevel lenge ut til å gå veien for Vålerenga, men fire minutter på overtid sendte Gard Simenstad lagene likt igjen og sikret med det ekstraomganger i hovedstaden.

Ingen av lagene klarte å gjøre seg tellende i løpet av de 30 ekstra minuttene, og avansementet måtte dermed avgjøres på straffer.

HamKam har heller ikke har fått noen drømmestart på sesongen. Etter sju serierunder står Hamar-klubben med tre uavgjorte og fire tap i Eliteserien.

På vei mot åttedelsfinalen slo Vålerenga ut Union Carl Berner (3-0), Oppsal (4-0) og Tromsø (1-0).