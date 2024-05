Søndag skal det avgjøres. Med seier eller uavgjort mot West Ham vinner Manchester City Premier League, men om de taper samtidig som Arsenal slår Everton er det London-klubben og kaptein Martin Ødegaard som går til topps.

VG Live: Alt om dramaet her!

Haaland har scoret 27 mål på 30 kamper og er toppscorer i Premier League, igjen. Martin Ødegaard har dirigert midtbanen til Arsenal, scoret åtte mål og servert åtte målgivende - og vært lagets store leder.

VGs lille spørrerunde viser at det ble 4–3 i kampen om hvem som er best av de to superstjernene denne sesongen.

Marius Skjelbæk Fotballmann i TV 2

TV 2s fotballprofil Marius Skjelbæk mener Ødegaard har vært bedre enn Haaland denne sesongen.

– Jeg mener Ødegaard har hatt sin beste sesong i karrieren. Ser man kun på målpoeng, vil det alltid være spillere over ham. Men den følelsen han spiller med, hvordan han leder Arsenal, slår de geniale pasningene, sier Skjelbæk til VG.

Da hjelper det ikke å bli toppscorer i Premier League for å havne øverst på listen til Skjelbæk.

– Braut kan ende på 30 ligamål, hvis alt klaffer. Det går nesten en slags sjalusi-sport i å snakke ned «andresesongen» hans. Han har hatt litt mer skadetrøbbel og litt mindre service fra Kevin De Bruyne, men likevel en utrolig sesong. Men alt i alt går stemmen min til Ødegaard, sier Skjelbæk.

Både Haaland og Ødegaard er nominert til Årets spiller i Premier League sammen med seks andre.

Petter Northug Langrennsløper og fotballfan

Tidligere VM-konge i stadig comeback-modus Petter Northug er tydelig i sitt valg.

– Haaland. Toppscorer i Premier League, men jeg elsker Ødegaard, sier Northug til VG.

Hvem mener du har vært best av Haaland og Ødegaard denne sesongen? Erling Braut Haaland! Martin Ødegaard! Umulig å velge, fenomenale begge to. Uavgjort! Fotball er så kjedelig, hvem er de to?

Henry Winter, en av de mest anerkjente fotballjournalistene i England, holder en knapp på Haaland.

Henry Winter Tidligere The Times-journalist

– Ødegaard har vært strålende for Arsenal. En ekte leder, som presser hardt og straffer motstanderne med pasninger og skudd. Han er mannen med kapteinsbindet og fløyelshanske, sier Winter og fortsetter:

– Men for meg er det Haaland ettersom han har vist hvor avgjørende han er i tittelkampen. Målene hans mot Tottenham under stort press var svært viktige. Det er grunnen til at City vinner tittelen.

Solveig Gulbrandsen Fotballekspert for TV 2

TV 2-ekspert og tidligere landslagsspiller Solveig Gulbrandsen syns det er vanskelig å sammenligne de to siden de har ulike arbeidsoppgaver.

– Jeg mener Ødegaard, han har tatt et ekstra steg. Det skal vel mye til om Arsenal vinner Premier League, men det er uansett imponerende det Arsenal har fått til og der har Ødegaard vært en viktig spiller. Han er en mer total-spiller enn Haaland, sier Gulbrandsen.

Hun mener det er naturlig at Haaland får mer oppmerksomhet enn sin landsmann i Arsenal.

– Er du en målscorer får mer oppmerksomhet enn forsvar og midtbane. Haaland har fysikk og scoringsteft, men Ødegaard har ekstreme ferdigheter med og uten ball, og en enorm forståelse av spillet. Han er en viktig brikke i forsvar også, som presspiller, sier Gulbrandsen.

Eirik Bakke Tidligere Premier League-spiller

Tidligere Leeds-proff Eirik Bakke syns det er vanskelig å velge.

– Vinner City så er Erling best, for det er om å gjøre å vinne i fotball. Men det snur fort, for tre uker siden hadde jeg Martin som årets spiller, men de siste ukene gjør at Erling er foran igjen. Erling er med på å avgjøre om City vinner, derfor går han foran Martin. Erling tar muligens The Double og han blir toppscorer i Premier League, sier Bakke til VG.

Lars Tjærnås Fotballkommentator

Lars Tjærnås, Viaplay-ekspert, har klare meninger om saken.

– For det første mener jeg alt for mange har snakket ned prestasjonen til Haaland. Husk at han er kartlagt enda mer av samtlige motstandere og managere, og har hatt perioder med skade. At han da ender som suveren toppscorer igjen er formidabelt, sier Tjærnås.

Men han mener Ødegaard har vært enda bedre.

– Jeg hadde stemt på ham som årets spiller. Den enkle måten å si det på er at han er minst like god til det han fra før har hatt som styrker, men har forbedret de tingene han burde forbedre. Nå er han tett på komplett, sier Tjærnås.

Foto: Annika Byrde / NTB Tor Ole Skullerud Fotballekspert

Fotballekspert i Viaplay, Tor Ole Skullerud, holder også en knapp på Arsenal-kapteinen.

– Stemmen min går til Martin. Han har etter min mening vært Premier Leagues beste spiller etter nyttår. Sammenliknet opp mot Haaland så er de jo veldig forskjellige, Martin god i alle spillets faser, enormt skapende og mye målpoeng, vært en vill drivkraft og leder i Arsenal. Erling handler jo mer om råskap foran mål og i motstanderens 16 meter, der er han best i verden. Men på ditt spørsmål så vinner Martin denne gangen for meg, sier Skullerud til VG.

Roar Stokke Fotballkommentator

Viaplay-kommentator Roar Stokke sier han helst ikke vil sammenligne, men også han lander på Ødegaard.

– En av verdens beste avslutter mot en av de beste og mest kreative midtbanespillere i verden. Som kaptein, leder og forbilde i Arsenal må jeg velge Ødegaard som har hatt en fenomenal sesong, svarer Stokke.

Fire valgte Ødegaard, mens tre mener Haaland har vært best av de to i Premier League denne sesongen. (Med mindre Arsenal bryter lydmuren og tar ligagullet, da får Ødegaard Eirik Bakkes stemme og vinner to foran Haaland.)

Nils Johan Semb Tidligere topptrener

Tidligere landslagssjef Nils Johan Semb ville ikke velge.

– Jeg har begge på årets lag i Viaplay. Det er vanskelig å vurdere de opp mot hverandre. De har helt ulike roller. En playmaker, som samtidig er toveisspiller, opp mot verdens beste målscorer, som har langt færre involveringer per hver kamp, sier Semb til VG.

Jørn Andersen Tidligere Tyskland-proff og landslagstrener for Nord-Korea

Jørn Andersen, landslagstrener for Hongkong og tidligere storspiller i Tyskland, vil heller ikke velge.

– Synes begge har spilt en veldig sterk sesong, og begge to er veldig viktige i sin posisjon på banen. Jeg vil ikke konkurrere eller sette de opp mot hverandre . Norge skal bare være stolte av å ha to så gode spillere i en av verdens beste ligaer, sier Andersen.