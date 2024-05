Zverev vant Internazionali d'Italia for annen gang. Den første var i 2017, da han var bare 20 år gammel.

Søndagens seier var også tyskerens første tittel siden han pådro seg en alvorlig ankelskade med et overtråkk i semifinalen i Roland-Garros i 2022.

– Roma er et spesielt sted for meg. Det sier seg selv ettersom jeg vant min første Masters-tittel her, og den første tittelen etter skaden. Denne uka har vært veldig, veldig fin, sa Zverev.

Den chilenske outsideren Jarry slo Stefanos Tsitsipas og Tommy Paul på sin vei til finalen, men han greide aldri å bryte Zverevs serve.

Jarry avverget to matchballer i egen serve på 5-4 i 2. sett, men det utsatte bare det uunngåelige. Tyskeren vant 95 prosent av poengene når han fikk inn førsteserven, og han vant kampen 6-4, 7-5 etter en time og 41 minutter.

Zverev roste motstanderen, som aldri før hadde spilt en så stor finale.

– Jeg sa til ham at om han fortsetter å spille på denne måten så får han mange muligheter på dette nivået. Jeg er ekstremt glad for at jeg greide å slå ham, sa han.

Triumfen i Roma sender Zverev opp til 4.-plass på rankingen, med bare Novak Djokovic, Jannik Sinner og Carlos Alcaraz foran seg.

Casper Ruud røk ut tidlig i Roma etter å ha fått ryggtrøbbel.