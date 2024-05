Værgudene ligger ikke an til å være på Giro-arrangørenes side på den 16. etappen av årets første treukersritt. Nedbør i form av regn og snø, samt svært kalde temperaturer, venter trolig Tobias Foss og resten av feltet tirsdag.

Det kan komme til å skape store problemer på en etappe arrangørene allerede har vært tvunget til å endre. I utgangspunktet skulle etappen ha gått over toppen av Stelvio-passet, men i forrige uke ble det klassifisert som for farlig.

Snøvær kombinert med plussgrader gjør faren for snøskred for stor i det nevnte området. Derfor ble det besluttet at deler av Stelvio-passet skal erstattes med Umbrail-passet i stedet.

Nå har det imidlertid dukket opp nye værutfordringer for Giro-arrangøren.

Bekymring

Ifølge Cyclingnews ble det mandag kveld avholdt et møte med representanter for de ulike aktørene i rittet. Målet var å komme til en konklusjon rundt om tirsdagens etappe må kortes ned ytterligere som følge av de krevende værmeldingene.

Rytterne skal angivelig ha uttrykt bekymring for å måtte håndtere utforkjøringene i Umbrail-passet dersom de kom iskalde og våte over toppen.

I en uttalelse fra Giro-arrangør RCS Sport heter det at etappen vil bli gjennomført som planlagt «dersom værforholdene anses for å være normale».

Det betyr etter alle solemerker at ekstremvær vil tvinge fram grep i en eller annen form. Et alternativ er at lengden på etappen bli kortet ned dersom værmeldingene slår til.

Det er allerede besluttet at hvert lag kan ha med seg en ekstra lagbil tirsdag. I tillegg vil også nøytrale biler fra arrangøren bidra til å dele ut varme klær til ryttere som måtte trenge det.

I uttalelsen som ble publisert fra RCS Sport mandag kveld åpnes det også for at det kan langes mat til rytterne fra første kilometer.

Felles klesskift?

Det er også forberedt et høyst uvanlig grep dersom værgudene slår seg vrange.

«En parkeringssone vil bli opprettet på toppen av Umbrail-passet (etter 50,2 kilometer) for å gi rytterne sjansen til å endre bekledning. Rittet vil da bli nøytralisert i tre minutter», skriver RCS Sport.

Værgudene har heller ikke tidligere denne sesongen vært nådige med sykkelstjernene. Under klassikeren Fleche Wallonne ble flere av feltets store profiler nedkjølte og måtte bryte som følge av snøvær og kulde.

Bildene av danske Mathias Skjelmose, som skjelvende måtte løftes av egen sykkel av hjelpemannskaper og bæres vekk, gikk viralt.

Tobias Foss og Vegard Stake Laengen er de to gjenværende nordmennene i Giro d'Italia. Torstein Træen brøt rittet med skade.

Slovenske Tadej Pogacar leder rittet suverent. Han har nesten sju minutter til gode på sammenlagttoer Geraint Thomas.