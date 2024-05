Avgangen ble bekreftet tirsdag kveld. Det har en stund vært usikkerhet rundt Pochettinos framtid.

– Jeg vil takke Chelseas eiergruppe og sportsdirektører for muligheten til å være en del av klubbens historie. Klubben er godt posisjonert til å gjøre framgang i Premier League og Europa i årene som kommer, sier Pochettino i en uttalelse.

Ifølge The Telegraph ble utfallet klart etter samtaler mellom Pochettino og Chelsea-hierarkiet de siste par dagene. Også medeier Behdad Eghbali var med i diskusjonene.

– På vegne av alle i Chelsea vil vi takke Mauricio for jobben han har gjort denne sesongen. Han vil alltid være velkommen tilbake til Stamford Bridge, og vi ønsker ham masse lykke til i framtiden, sier sportsdirektørene Paul Winstanley og Laurence Stewart

Chelsea endte på 6.-plass i Premier League. En sterk avslutning på sesongen ga et solid byks oppover tabellen og sikret spill i Europa til høsten, men Pochettino blir ikke med videre.

Pochettinos fortid som Tottenham-manager gjorde det ikke lett for ham å overbevise Chelsea-fansen. Det hjalp ikke at laget lenge så ut til å trøble med å greie topp ti.

52-åringen tok Chelsea til finale i ligacupen (0-1-tap for Liverpool) og semifinale i FA-cupen (0-1 for Manchester City).

The Telegraph skriver at det ikke skal ha vært dårlig stemning da partene bestemte seg for å avbryte en kontrakt som egentlig varte ut 2024/25-sesongen.