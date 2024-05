Tirsdag løste Aston Villa billett til verdens gjeveste klubbturnering. 21 av 36 plasser er booket.

– Dette var drømmen vår da sesongen startet. Jeg er veldig, veldig glad og stolt på vegne av supporterne og spillerne, sa Villa-manager Unai Emery etter at laget hans var sikret å bli nummer fire i Premier League.

Det ble klart da tabellfemmer Tottenham avga poeng i 0-2-tapet for Manchester City. Til høsten blir Aston Villa å se i den gjeveste europacupen for første gang siden Birmingham-klubben røk ut som tittelforsvarer i 1983.

I Champions League-æraen stiller Villa som debutant. Det samme gjør italienske Bologna og Girona fra Spania. Før sesongen ville en slik trio gitt skyhøy odds.

Bonusplasser

England får kun fire plasser som tidligere år, mens tysk Bundesliga og italiensk Serie A er garantert fem deltakere. Antallet kan øke til seks for begge om dette slår til:

* Borussia Dortmund slår Real Madrid i CL-finalen 1. juni. Da slippes Eintracht Frankfurt til som Bundesligas sjette beste lag.

* Atalanta ender som nummer fem i Serie A og slår Leverkusen i europaligafinalen 22. mai. Da økes Italias kvote til seks plasser.

Bundesliga og Serie A får begge en ekstra CL-plass fordi de samlet sett presterte best i europacupene denne sesongen. Premier League lå lenge i topp to, men falt ut etter en svak utslagsfase.

Bonusplassene blir lagt på til slutt. Det er årsaken til at to land kan få med så mange som seks lag i mesterligaen. Dortmund og Atalanta vil potensielt være kvalifisert på bakgrunn av hver sin finaleseier og ikke via sin plassering i hjemlig liga.

Ved seier til Real Madrid i CL-finalen går tittelholderens plass til ukrainske Sjakhtar Donetsk. Real er allerede kvalifisert som nybakt seriemester i Spania.

Nytt konsept

Til høsten spilles Champions League i et nytt format. Gruppespill erstattes med ligaspill, der hvert lag spiller enkeltkamper mot åtte ulike motstandere. Man spiller fire oppgjør hjemme og fire borte.

Disse klubbene er så langt kvalifisert:

* England (4): Manchester City, Arsenal, Liverpool og Aston Villa

* Spania (3): Real Madrid, Barcelona, Girona

* Tyskland (5): Leverkusen, Bayern München, Stuttgart, RB Leipzig, Borussia Dortmund

* Italia (4): Inter, Milan, Bologna, Juventus

* Frankrike (3): Paris Saint-Germain, Monaco, Lille

* Portugal (1): Sporting Lisboa

* Nederland (1): PSV Eindhoven

Norge har ikke hatt et CL-kvalifisert lag siden Rosenborg var med i 2007/08-sesongen. Bodø/Glimt skal i sommer forsøke å bryte ventetiden.