Det betyr at Emma Hayes fortsatt kan få en tittel i avskjedsgave når hun etter mange år som Chelsea-manager blir USAs landslagssjef.

Chelsea er to plussmål foran Manchester City før alt avgjøres. Lørdag spiller Chelsea borte mot nybakt FA-cupmester Manchester United, mens City gjester Aston Villa.

– Vi må kjempe hardt for hver seier i denne ligaen. Jeg er veldig fornøyd med spillerne i dag. Etterpå sa jeg til dem at nå må vi dra til Old Trafford og vinne kampen og sikre pokalen, sa Hayes til BBC.

Chelsea jaget lenge fire titler, men falt både i ligacup, FA-cup og mesterliga.

Viktig bidrag

Guro Reiten scoret fire mål og la opp til to da Chelsea for halvannen uke slo Bristol City 8-0 og tok igjen Manchester Citys til da overlegne målforskjell. Onsdag spilte hun en viktig rolle igjen.

I det 37. minutt spilte Chelsea seg ut av eget forsvar med fine kombinasjoner. Catarina Macario spilte Reiten fram på venstresiden. Hun førte ballen i høyt tempo og slo et flatt innlegg bak forsvaret. Ved lengste stolpe banket Maika Hamano ballen opp i nettaket.

– Jeg er ikke redd for å gi unge spillere sjansen. Maiko fortjente det, for hun har vært strålende på trening, sa Hayes.

Reiste seg

Celin Bizet Ildhusøy startet på topp for hjemmelaget, som ville riste av seg helgens 0-4-tap for Manchester United i FA-cupfinalen på et fullsatt Wembley.

Tottenham kom til noen gode sjanser, men Chelsea var best og vant fortjent. Selv om laget kunne ønsket seg noen flere måls margin til City, var de tre poengene det viktigste.

– Jeg følte lettelse ved sluttsignalet. Vi kom for å ta tre poeng, og det gjorde vi, sa Erin Cuthbert til BBC.

Bizet ble byttet ut midtveis i 2. omgang, Reiten ti minutter før slutt. Maren Mjelde var ubenyttet reserve for Chelsea.