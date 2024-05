For tre måneder siden mistet Olsson bevisstheten i sitt hjem og ble rammet av flere blodpropper i hjernen.

– Det er så jeg får tårer i øynene, sier Midtjyllands sportsdirektør Claus Steinlein til Viaplay, gjengitt av Ekstra Bladet.

Olsson har fått tilbake motorisk funksjon og taleevne. Han spiser også selv og trener på å gå.

– Da man så hvordan han var i slutten av februar. At det var livet han kjempet for. At han er her i dag, er større enn pokaler, gull og alt mulig, sier Steinlien.

Olsson fikk applaus fra hele stadion åtte minutter ut i kampen mot Silkeborg.

Den danske serien avgjøres i dag. Brøndby (26 plussmål) og Midtjylland (19 plussmål) sto på 62 poeng. Midtjylland har besøk av Silkeborg, mens Brøndby møter AGF.

Etter 30 minutter så det vrient ut for Midtjylland som lå under 0–2. Brøndby på sin side ledet 1-0 over AGF.

Regjerende mester FC København er ute av gullstriden.